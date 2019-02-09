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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Бернли
Брайтон - Бернли: обзор матча 09 февраля 2019
Брайтон
09.02.2019, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 3
Завершен
Бернли
76'
Ш. Даффи
26'
К. Вуд
61'
К. Вуд
74'
Э. Барнс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Бернли
76'
Желтая карточка
Э. Вествуд
ГОЛ! 1:3!
Ш. Даффи
Пас отдал
А. Кноккарт
76'
74'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Э. Барнс
Желтая карточка
М. Райан
72'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
П. Гросс
66'
Замена
И. Биссума
️️️️
Ю. Локадия
66'
61'
ГОЛ! 0:2!
К. Вуд
Пас отдал
Д. Макнил
Замена
А. Кноккарт
️️️️
С. Мач
48'
26'
ГОЛ! 0:1!
К. Вуд
Пас отдал
Э. Барнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Бернли
22
Том Хитон
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
Бернли
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
4-3-1-2
13
Райан
25
Даффи
13
Бонг
5
Данк
33
Монтойя
13
Гросс
16
Стивенс
24
Проппер
7
Мач
39
Мюррэй
9
Локадия
4-1-2-1-2
22
Хитон
27
Бардсли
15
Ми
18
Тэйлор
6
Тарковски
8
Вествуд
4
Корк
29
Хендрик
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
7
Мач
93
Кноккарт
93
Кноккарт
7
Мач
9
Локадия
28
Биссума
28
Биссума
9
Локадия
13
Гросс
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
13
Гросс
Остались в запасе
Брайтон
Бернли
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
Главный тренер
Крис Хьютон
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
27
Дэвид Баттон
ВР
33
Дэн Берн
ЦЗ
7
Бирам Каял
ЦП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
23
Бен Гибсон
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
3
Стивен Уорд
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Крис Хьютон
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Брайтон - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Информация о матче
Стадион:
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