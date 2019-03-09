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    Крауч: «Стоимость Стерлинга – более 170 миллионов»

    Нападающий «Бернли» Питер Крауч оценил игру футболиста «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. Бывший форвард сборной Англии полагает, что его коллега за последние годы вырос в цене.

    «Стерлинг продолжает прогрессировать. С момента перехода в «Сити» он стал только лучше. Его игра захватывает дыхание. Футболист делает невероятные вещи в АПЛ. Думаю, он вырос в цене раза в три по сравнению с тем, за сколько «Сити» его купил у «Ливерпуля», – цитирует Крауча Daily Mail.

    • Стерлинг пришел в «Сити» в 2015 году за 57 миллионов евро.
    • В текущем сезоне АПЛ футболист забил 12 голов, сделал девять результативных передач.
    • «Манчестер Сити» лидирует в турнире.

    Источник: Daily Mail

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    09.03.2019 06:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 9 марта 2019, 12:10

      интересно как оценивают футболиста футболисты? может не в три а в пять раз выросла цена

      0
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      Рейтинг: +63

      Nurik Ponsuato 9 марта 2019, 10:24

      После Брексита курс Стерлинга упадёт

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 марта 2019, 09:49

      Crauchmarkt...

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