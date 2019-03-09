Крауч: «Стоимость Стерлинга – более 170 миллионов»

Нападающий «Бернли» Питер Крауч оценил игру футболиста «Манчестер Сити» Рахима Стерлинга. Бывший форвард сборной Англии полагает, что его коллега за последние годы вырос в цене.

«Стерлинг продолжает прогрессировать. С момента перехода в «Сити» он стал только лучше. Его игра захватывает дыхание. Футболист делает невероятные вещи в АПЛ. Думаю, он вырос в цене раза в три по сравнению с тем, за сколько «Сити» его купил у «Ливерпуля», – цитирует Крауча Daily Mail.