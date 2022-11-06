Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фемистоклис Цимопулос - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Фемистоклис
    Фамилия Цимопулос
    Команда Левадиакос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 ноября 1985 (37 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левадиакос 11 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2023 1' -90' Левадиакос (Левадия) 0:3 Волос (Волос)
    30.01.2023 1' -90' ПАОК (Салоники) 3:2 Левадиакос (Левадия)
    22.01.2023 1' -90' Левадиакос (Левадия) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    15.01.2023 1' -90' Астерас (Триполис) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    07.01.2023 71' -90' Левадиакос (Левадия) 1:3 ПАС (Яннина)
    03.01.2023 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 0:1 Панатинаикос (Афины)
    28.12.2022 62' -90' Левадиакос (Левадия) 1:0 Ионикос (Никея)
    83'
    21.12.2022 78' -90' Левадиакос (Левадия) 1:1 Арис (Салоники)
    09.11.2022 39' -90' Левадиакос (Левадия) 0:1 Олимпиакос (Пирей)
    06.11.2022 90' -90' Панетоликос (Агринио) 0:0 Левадиакос (Левадия)
    30.10.2022 89' -90' Левадиакос (Левадия) 2:1 Атромитос (Перистери)
    90'
    15.10.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    09.10.2022 90' -90' Левадиакос (Левадия) 1:1 ПАОК (Салоники)
    01.10.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 1:0 Левадиакос (Левадия)
    18.09.2022 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 1:1 Астерас (Триполис)
    • Читайте нас: 
    11