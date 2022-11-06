Фемистоклис Цимопулос - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Фемистоклис
|Фамилия
|Цимопулос
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Фемистоклис
|Фамилия
|Цимопулос
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левадиакос
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:3
|Волос (Волос)
|30.01.2023
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:2
|Левадиакос (Левадия)
|22.01.2023
|1' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|15.01.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|07.01.2023
|71' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:3
|ПАС (Яннина)
|03.01.2023
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:1
|Панатинаикос (Афины)
|28.12.2022
|62' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:0
|Ионикос (Никея)
|83'
|21.12.2022
|78' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Арис (Салоники)
|09.11.2022
|39' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|0:1
|Олимпиакос (Пирей)
|06.11.2022
|90' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:0
|Левадиакос (Левадия)
|30.10.2022
|89' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|90'
|15.10.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|09.10.2022
|90' -90'
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|01.10.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|1:1
|Астерас (Триполис)