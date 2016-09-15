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    Халил Ибрагим Сонмез - статистика

    #61 | Нападающий
    Имя Халил Ибрагим
    Фамилия Сонмез
    Команда Коньяспор
    Состав Основной
    Родной город Трабзон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 октября 1990 (32 года)
    Стоимость:
    € 125
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Коньяспор 4 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2016 Был в запасе Коньяспор (Конья) 0:1 Гент (Гент)
    24.11.2016 63' -90' Шахтер (Донецк) 4:0 Коньяспор (Конья)
    03.11.2016 Был в запасе Брага (Брага) 3:1 Коньяспор (Конья)
    20.10.2016 82' -90' Коньяспор (Конья) 1:1 Брага (Брага)
    29.09.2016 81' -90' Гент (Гент) 2:0 Коньяспор (Конья)
    15.09.2016 85' -90' Коньяспор (Конья) 0:1 Шахтер (Донецк)
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