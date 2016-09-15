Халил Ибрагим Сонмез - статистика
#61 | Нападающий
|Имя
|Халил Ибрагим
|Фамилия
|Сонмез
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Трабзон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 1990 (32 года)
Стоимость:
€ 125
тыс
|Имя
|Халил Ибрагим
|Фамилия
|Сонмез
|Команда
|Коньяспор
|Состав
|Основной
|Родной город
|Трабзон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 октября 1990 (32 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коньяспор
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2016
|Был в запасе
|Коньяспор (Конья)
|0:1
|Гент (Гент)
|24.11.2016
|63' -90'
|Шахтер (Донецк)
|4:0
|Коньяспор (Конья)
|03.11.2016
|Был в запасе
|Брага (Брага)
|3:1
|Коньяспор (Конья)
|20.10.2016
|82' -90'
|Коньяспор (Конья)
|1:1
|Брага (Брага)
|29.09.2016
|81' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Коньяспор (Конья)
|15.09.2016
|85' -90'
|Коньяспор (Конья)
|0:1
|Шахтер (Донецк)