Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Халил Ибрагим Сонмез
Статистика
Халил Ибрагим Сонмез - статистика
Завершил карьеру
1 октября 1990 (35), Трабзон
#61 | Нападающий
Турция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коньяспор
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 6 тур
Коньяспор
0 : 1
08.12.2016
Гент
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Шахтер
4 : 0
24.11.2016
Коньяспор
63' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Брага
3 : 1
03.11.2016
Коньяспор
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Коньяспор
1 : 1
20.10.2016
Брага
82' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Гент
2 : 0
29.09.2016
Коньяспор
81' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Коньяспор
0 : 1
15.09.2016
Шахтер
85' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
3
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Аршавин определил статус Глушенкова в «Зените»
10:57
Фото
Игрок сборной Косово показал в матче Лиги наций футболку в поддержку осужденного в Гааге экс-президента Тачи
10:28
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+