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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Коньяспор - Брага
Коньяспор - Брага: обзор матча 20 октября 2016
Коньяспор
20.10.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
1 : 1
Завершен
Брага
9'
Д. Милошевич
55'
А. Хассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Брага
Замена
Х. Ибрагим Сонмез
️️️️
А. Хаджиахметович
82'
81'
Желтая карточка
Р. Фонте
75'
Замена
Н. Стоилькович
️️️️
А. Хассан
75'
Замена
Р. Фонте
️️️️
Алан
67'
Замена
Р. Орта
️️️️
В. Эдуарду
Желтая карточка
А. Туран
59'
Желтая карточка
А. Меха
57'
55'
ГОЛ! 1:1!
А. Хассан
Пас отдал
Мауро
Замена
А. Меха
️️️️
О. Али Саинер
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Милошевич
Пас отдал
О. Али Саинер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
42
Омер Али Саинер
ПП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Брага
1
Матеус
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
3
Лазар Рошич
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
30
Алан
АП
63
Мауро
ПП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Коньяспор
1
Кайя Таракджи
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
17
Али Дере
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
61
Халил Ибрагим Сонмез
ЦФ
Брага
28
Марафона
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
16
Джаван
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
88
Марко Бакич
ЦП
29
Никола Стоилькович
ЦФ
17
Руи Фонте
ЦФ
3-2-3-1
1
Киринтили
30
Дуглас
89
Скубич
8
Камдали
4
Туран
26
Вукович
27
Милошевич
8
Хаджиахметович
42
Саинер
11
Байич
4-1-1-2-2
1
Матеус
3
Рошич
87
Гойано
2
Байано
2
Веласкес
17
Вукчевич
63
Мауро
7
Сантуш
30
Алан
19
Хассан
9
Эдуарду
8
Хаджиахметович
61
Сонмез
61
Сонмез
8
Хаджиахметович
42
Саинер
17
Меха
17
Меха
42
Саинер
9
Эдуарду
21
Орта
21
Орта
9
Эдуарду
19
Хассан
29
Стоилькович
29
Стоилькович
19
Хассан
30
Алан
17
Фонте
17
Фонте
30
Алан
Остались в запасе
Коньяспор
Брага
16
Йенс Йонссон
ОП
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
1
Кайя Таракджи
ВР
17
Али Дере
ЦП
54
Мехмет Услу
ЦЗ
Главный тренер
Айкют Кочаман
28
Марафона
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
16
Джаван
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
Главный тренер
Жозе Пезейру
Остались в запасе
16
Йенс Йонссон
ОП
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
1
Кайя Таракджи
ВР
17
Али Дере
ЦП
54
Мехмет Услу
ЦЗ
Остались в запасе
28
Марафона
ВР
4
Артур Жорже
ЦЗ
16
Джаван
ЦЗ
88
Марко Бакич
ЦП
Главный тренер
Айкют Кочаман
Главный тренер
Жозе Пезейру
Статистика матча Коньяспор - Брага
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Алияр Агаев
(Баку)
Стадион:
Конья
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