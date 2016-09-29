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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гент - Коньяспор
Гент - Коньяспор: обзор матча 29 сентября 2016
Гент
29.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа H, 2 тур
2 : 0
Завершен
Коньяспор
17'
К. Сайеф
33'
Р. Нето
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гент - Коньяспор
89'
Желтая карточка
Н. Скубич
Замена
О. Давидзаде
️️️️
К. Сайеф
89'
81'
Замена
Х. Ибрагим Сонмез
️️️️
Д. Милошевич
Замена
А. Эсити
️️️️
Д. Ндонгала
71'
65'
Замена
А. Меха
️️️️
А. Хаджиахметович
Замена
Ж. Пербе
️️️️
Д. Миличевич
45'
40'
Замена
В. Финдикли
️️️️
Й. Йонссон
ГОЛ! 2:0!
Р. Нето
Пас отдал
Д. Миличевич
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Сайеф
17'
Желтая карточка
Р. Нето
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гент
55
Рами Гершон
ВР
35
Якоб Ринне
ВР
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
21
Нана Асаре
ЛП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
10
Ренато Нето
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
77
Дьюмерси Ндонгала
ПП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
8
Али Камдали
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
42
Омер Али Саинер
ПП
11
Рияд Байич
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Гент
20
Янник Толен
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
13
Офир Давидзаде
ЦЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
Коньяспор
1
Кайя Таракджи
ВР
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
61
Халил Ибрагим Сонмез
ЦФ
2-1-5-1
55
Гершон
4
Нильсен
23
Митрович
28
ван дер Брюгген
21
Асаре
16
Сайеф
10
Нето
77
Миличевич
77
Ндонгала
17
Кулибали
3-3-3-1
1
Киринтили
30
Дуглас
4
Туран
26
Вукович
8
Камдали
16
Йонссон
89
Скубич
42
Саинер
27
Милошевич
8
Хаджиахметович
11
Байич
16
Сайеф
13
Давидзаде
13
Давидзаде
16
Сайеф
77
Ндонгала
13
Эсити
13
Эсити
77
Ндонгала
77
Миличевич
24
Пербе
24
Пербе
77
Миличевич
27
Милошевич
61
Сонмез
61
Сонмез
27
Милошевич
16
Йонссон
2
Финдикли
2
Финдикли
16
Йонссон
8
Хаджиахметович
17
Меха
17
Меха
8
Хаджиахметович
Остались в запасе
Гент
Коньяспор
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
20
Янник Толен
ВР
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
1
Кайя Таракджи
ВР
54
Мехмет Услу
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
Главный тренер
Айкют Кочаман
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ПЗ
20
Янник Толен
ВР
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Остались в запасе
1
Кайя Таракджи
ВР
54
Мехмет Услу
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Главный тренер
Айкют Кочаман
Статистика матча Гент - Коньяспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Геламко Арена
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