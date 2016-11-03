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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Брага - Коньяспор
Брага - Коньяспор: обзор матча 03 ноября 2016
Брага
03.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа H, 4 тур
3 : 1
Завершен
Коньяспор
34'
Э. Веласкес
45+1'
В. Эдуарду
90+7'
Р. Орта
30'
Д. Рангелов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - Коньяспор
ГОЛ! 3:1!
Р. Орта
Пас отдал
П. Тиба
90'
+7
Желтая карточка
П. Тиба
90'
+6
81'
Желтая карточка
А. Камдали
76'
Замена
Р. Байич
️️️️
Д. Рангелов
Замена
Алан
️️️️
Э. Веласкес
73'
Замена
П. Сантуш
️️️️
В. Эдуарду
70'
54'
Вторая желтая
Н. Скубич
53'
Желтая карточка
Д. Рангелов
45'
+2
Желтая карточка
С. Киринтили
45'
+2
Желтая карточка
Н. Скубич
ГОЛ! 2:1!
В. Эдуарду
Пас отдал
Р. Орта
45'
+1
45'
Замена
О. Али Саинер
️️️️
А. Хаджиахметович
45'
Замена
А. Камдали
️️️️
А. Туран
Замена
П. Тиба
️️️️
Р. Фонте
43'
41'
Желтая карточка
А. Хаджиахметович
Вторая желтая
Мауро
38'
ГОЛ! 1:1!
Э. Веласкес
Пас отдал
В. Эдуарду
34'
30'
ГОЛ! 0:1!
Д. Рангелов
Пас отдал
Д. Милошевич
Желтая карточка
Мауро
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
1
Матеус
ВР
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
87
Марсело Гойано
ЦЗ
3
Лазар Рошич
ЦЗ
2
Байано
ЦЗ
21
Рикарду Орта
ЛВ
17
Никола Вукчевич
ОП
63
Мауро
ЦП
9
Вилсон Эдуарду
ЛФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
17
Руи Фонте
РФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
2
Волкан Финдикли
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
54
Мехмет Услу
ЦЗ
4
Али Туран
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
17
Альбан Меха
ПП
9
Димитар Рангелов
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Брага
28
Марафона
ВР
16
Джаван
ЦЗ
25
Педру Тиба
ЦП
30
Алан
ПП
7
Педру Сантуш
ПВ
26
Оскар Бенитес
ЦФ
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Коньяспор
1
Кайя Таракджи
ВР
42
Омер Али Саинер
ЦЗ
8
Али Камдали
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
88
Иоан Хора
ЦП
61
Халил Ибрагим Сонмез
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
4-1-1-1-3
1
Матеус
2
Веласкес
3
Рошич
2
Байано
87
Гойано
17
Вукчевич
63
Мауро
21
Орта
9
Эдуарду
19
Хассан
17
Фонте
3-3-3-1
1
Киринтили
89
Скубич
54
Услу
4
Туран
42
Бартакжи
16
Йонссон
2
Финдикли
17
Меха
27
Милошевич
8
Хаджиахметович
9
Рангелов
9
Эдуарду
7
Сантуш
7
Сантуш
9
Эдуарду
17
Фонте
25
Педру Тиба
25
Педру Тиба
17
Фонте
2
Веласкес
30
Алан
30
Алан
2
Веласкес
8
Хаджиахметович
42
Саинер
42
Саинер
8
Хаджиахметович
4
Туран
8
Камдали
8
Камдали
4
Туран
9
Рангелов
11
Байич
11
Байич
9
Рангелов
Остались в запасе
Брага
Коньяспор
26
Оскар Бенитес
ЦФ
28
Марафона
ВР
16
Джаван
ЦЗ
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
61
Халил Ибрагим Сонмез
ЦФ
1
Кайя Таракджи
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
88
Иоан Хора
ЦП
Главный тренер
Айкют Кочаман
Остались в запасе
26
Оскар Бенитес
ЦФ
28
Марафона
ВР
16
Джаван
ЦЗ
29
Никола Стоилькович
ЦФ
Остались в запасе
61
Халил Ибрагим Сонмез
ЦФ
1
Кайя Таракджи
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
88
Иоан Хора
ЦП
Главный тренер
Жозе Пезейру
Главный тренер
Айкют Кочаман
Статистика матча Брага - Коньяспор
2
1
1
5
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Брага Мунисипаль
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