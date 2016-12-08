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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Коньяспор - Гент
Коньяспор - Гент: обзор матча 08 декабря 2016
Коньяспор
08.12.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, группа H, 6 тур
0 : 1
Завершен
Гент
90+4'
К. Кулибали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коньяспор - Гент
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
К. Кулибали
Пас отдал
С. Митрович
Замена
А. Хаджиахметович
️️️️
А. Меха
86'
Желтая карточка
В. Финдикли
78'
77'
Желтая карточка
А. Эсити
Замена
Д. Милошевич
️️️️
О. Али Саинер
73'
69'
Замена
А. Эсити
️️️️
Р. Нето
67'
Замена
К. Кулибали
️️️️
Ж. Пербе
66'
Замена
Б. Деягер
️️️️
Т. Маттон
Замена
Р. Байич
️️️️
И. Хора
66'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коньяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
22
Начо Мартинес
ЛЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
30
Барри Дуглас
ЦЗ
89
Нейц Скубич
ЦЗ
26
Ягош Вукович
ЦЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
2
Волкан Финдикли
ОП
88
Иоан Хора
ЦП
14
Марк Кибонг Мбамба
ЦП
42
Омер Али Саинер
ПП
17
Альбан Меха
ПП
Главный тренер
Айкют Кочаман
Гент
55
Рами Гершон
ВР
35
Якоб Ринне
ВР
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Лассе Нильсен
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
16
Кеннет Сайеф
ЛП
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
10
Ренато Нето
ЦП
77
Даниэль Миличевич
ЦП
8
Томас Маттон
ЦП
24
Жереми Пербе
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Коньяспор
1
Кайя Таракджи
ВР
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
15
Эмре Джан Атила
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
8
Амир Хаджиахметович
ЦП
61
Халил Ибрагим Сонмез
ЦФ
11
Рияд Байич
ЦФ
Гент
20
Янник Толен
ВР
4
Жереми Таравель
ЦЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
19
Брехт Деягер
ЦП
17
Калифа Кулибали
ЦФ
3-4-4
1
Киринтили
30
Дуглас
89
Скубич
26
Вукович
22
Мартинес
16
Йонссон
2
Финдикли
5
Ай
42
Саинер
88
Хора
14
Мбамба
17
Меха
3-1-4-1
55
Гершон
25
Фоке
4
Нильсен
23
Митрович
28
ван дер Брюгген
10
Нето
77
Миличевич
8
Маттон
16
Сайеф
24
Пербе
42
Саинер
27
Милошевич
27
Милошевич
42
Саинер
17
Меха
8
Хаджиахметович
8
Хаджиахметович
17
Меха
88
Хора
11
Байич
11
Байич
88
Хора
10
Нето
13
Эсити
13
Эсити
10
Нето
8
Маттон
19
Деягер
19
Деягер
8
Маттон
24
Пербе
17
Кулибали
17
Кулибали
24
Пербе
Остались в запасе
Коньяспор
Гент
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
61
Халил Ибрагим Сонмез
ЦФ
15
Эмре Джан Атила
ЦП
1
Кайя Таракджи
ВР
Главный тренер
Айкют Кочаман
27
Мозес Саймон
ЛВ
20
Янник Толен
ВР
4
Жереми Таравель
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
42
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
61
Халил Ибрагим Сонмез
ЦФ
15
Эмре Джан Атила
ЦП
1
Кайя Таракджи
ВР
Остались в запасе
27
Мозес Саймон
ЛВ
20
Янник Толен
ВР
4
Жереми Таравель
ЦЗ
10
Ибрагим Рабиу
ЦП
Главный тренер
Айкют Кочаман
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Коньяспор - Гент
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
- : -
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Самсунспор
1 : 0
07.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 0
25.10.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 8 тур
Амед
1 : 0
17.10.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Коньяспор
0 : 0
11.10.2026
Истанбул Башакшехир
Гент
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
- : -
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
4 : 0
25.10.2026
Андерлехт
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Конья
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