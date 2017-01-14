Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джонатан Спектор - статистика

Завершил карьеру
1 марта 1986 (40), Арлингтон
#23 | Защитник
182 см | 76 кг
США | Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бирмингем Сити
22
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
14.01.2017
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Бирмингем Сити
1 : 3
02.01.2017
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Барнсли
2 : 2
31.12.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Дерби Каунти
1 : 0
27.12.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
17.12.2016
Брайтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
13.12.2016
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
19.11.2016
Бристоль Сити
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
05.11.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
30.10.2016
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бертон Альбион
2 : 0
21.10.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бирмингем Сити
4 : 2
18.10.2016
Ротерхэм
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
01.10.2016
Блэкберн
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
27.09.2016
Престон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
24.09.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
17.09.2016
Шеффилд Уэнсдэй
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Рединг
0 : 0
13.09.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Фулхэм
0 : 1
10.09.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
90'
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
27.08.2016
Норвич Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Бирмингем Сити
1 : 3
20.08.2016
Вулверхэмптон
1' - 76'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Уиган Атлетик
1 : 1
16.08.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Лидс
1 : 2
13.08.2016
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
06.08.2016
Кардифф
1' - 90'
Главные новости
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
23:17
2
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
72
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
3
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
17
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+