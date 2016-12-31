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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Барнсли - Бирмингем Сити
Барнсли - Бирмингем Сити: обзор матча 31 декабря 2016
Барнсли
31.12.2016, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 24 тур
2 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
24'
Т. Брэдшоу
28'
С. Уиннелл
33'
Ж. Магома
52'
Л. Юткевич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Барнсли - Бирмингем Сити
Желтая карточка
С. Морси
87'
Желтая карточка
К. Хурихейн
61'
Замена
А. Джексон
️️️️
Т. Брэдшоу
55'
Замена
Д. Сковен
️️️️
Р. Кент
55'
52'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Юткевич
Красная карточка
М. Робертс
51'
45'
Замена
Д. Коттерилл
️️️️
Г. Стюарт
45'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
М. Кифтенбельд
33'
ГОЛ! 2:1!
Ж. Магома
Пас отдал
Ч. Адамс
ГОЛ! 2:0!
С. Уиннелл
Пас отдал
К. Хурихейн
28'
ГОЛ! 1:0!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
М. Уоткинс
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
4
Марк Робертс
ЦЗ
5
Ангус МакДональд
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Сэм Морси
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
23
Марли Уоткинс
ПП
11
Сэм Уиннелл
ЦФ
9
Том Брэдшоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
25
Стефен Глисон
ОП
19
Жак Магома
ЦП
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
21
Грег Стюарт
ПП
Барнсли
30
Ник Таунсенд
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
3
Айдан Уайт
ЦЗ
4
Джош Сковен
ЦП
7
Райан Уильямс
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
2
Джош Когли
ПЗ
10
Рис Браун
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
4-3-1-2
17
Дэвис
4
Робертс
14
Бри
17
Идом
5
МакДональд
8
Морси
14
Хурихейн
23
Уоткинс
77
Кент
9
Брэдшоу
11
Уиннелл
4-1-5
29
Кушчак
17
Гроундс
5
Моррисон
5
Шоттон
23
Спектор
25
Глисон
21
Стюарт
34
Адамс
8
Кифтенбельд
16
Дэвис
19
Магома
9
Брэдшоу
5
Джексон
5
Джексон
9
Брэдшоу
77
Кент
4
Сковен
4
Сковен
77
Кент
21
Стюарт
11
Коттерилл
11
Коттерилл
21
Стюарт
8
Кифтенбельд
10
Юткевич
10
Юткевич
8
Кифтенбельд
Остались в запасе
Барнсли
Бирмингем Сити
30
Ник Таунсенд
ВР
3
Айдан Уайт
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Главный тренер
Пол Хекингботтом
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
10
Рис Браун
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Остались в запасе
30
Ник Таунсенд
ВР
3
Айдан Уайт
ЦЗ
7
Райан Уильямс
ЦП
10
Адам Армстронг
ЦФ
Остались в запасе
2
Джош Когли
ПЗ
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
10
Рис Браун
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
Главный тренер
Пол Хекингботтом
Статистика матча Барнсли - Бирмингем Сити
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
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Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
- : -
20.11.2026
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Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 12 тур
Лутон Таун
2 : 1
20.10.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 11 тур
Барнсли
1 : 2
17.10.2026
Кембридж Юнайтед
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Скотт Данкан
(Нортамберленд)
Стадион:
Оаквэлл Стэдиум
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