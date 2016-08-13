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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лидс - Бирмингем Сити
Лидс - Бирмингем Сити: обзор матча 13 августа 2016
Лидс
13.08.2016, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 2 тур
1 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
27'
Х. Сако
15'
Ж. Магома
55'
М. Моррисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Бирмингем Сити
90'
Желтая карточка
С. Глисон
90'
Желтая карточка
Д. Гроундс
90'
Замена
П. Робинсон
️️️️
С. Глисон
Замена
С. Даллас
️️️️
П. Эрнандес
86'
84'
Желтая карточка
М. Моррисон
Замена
К. Филлипс
️️️️
А. Моуатт
73'
67'
Замена
Р. Теше
️️️️
Д. Дэвис
Замена
К. Руф
️️️️
К. Вуд
60'
55'
ГОЛ! 1:2!
М. Моррисон
Желтая карточка
П. Эрнандес
53'
45'
Желтая карточка
Д. Дэвис
33'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
ГОЛ! 1:1!
Х. Сако
Пас отдал
А. Моуатт
27'
15'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Магома
Пас отдал
С. Глисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
31
Роберт Грин
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
14
Роналду Виейра
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
9
Хади Сако
ПП
23
Маркус Антонссон
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Бирмингем Сити
29
Томаш Кушчак
ВР
5
Райан Шоттон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
17
Джонатан Гроундс
ЦЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ОП
19
Жак Магома
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
16
Дэвид Дэвис
ЦП
11
Дэвид Коттерилл
ПП
8
Клейтон Дональдсон
ЦФ
Лидс
22
Росс Тернбулл
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
2
Льюи Койл
ПЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
27
Калвин Филлипс
ОП
6
Мэтт Гримес
ЦП
7
Кемар Руф
ЦФ
Бирмингем Сити
1
Адам Легздиньш
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
34
Чарли Адамс
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
9
Джек Сторер
ЦФ
31
Диего Фаббрини
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
4-3-1-2
31
Грин
18
Тэйлор
14
Бамба
12
Эйлинг
5
Бартли
14
Виейра
20
Моуатт
9
Сако
19
Эрнандес
9
Вуд
23
Антонссон
4-1-4-1
29
Кушчак
23
Спектор
17
Гроундс
5
Моррисон
5
Шоттон
8
Кифтенбельд
11
Коттерилл
25
Глисон
16
Дэвис
19
Магома
8
Дональдсон
19
Эрнандес
15
Даллас
15
Даллас
19
Эрнандес
9
Вуд
7
Руф
7
Руф
9
Вуд
20
Моуатт
27
Филлипс
27
Филлипс
20
Моуатт
25
Глисон
4
Робинсон
4
Робинсон
25
Глисон
16
Дэвис
8
Теше
8
Теше
16
Дэвис
Остались в запасе
Лидс
Бирмингем Сити
2
Льюи Койл
ПЗ
22
Росс Тернбулл
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
Главный тренер
Гарри Монк
9
Джек Сторер
ЦФ
1
Адам Легздиньш
ВР
34
Чарли Адамс
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Остались в запасе
2
Льюи Койл
ПЗ
22
Росс Тернбулл
ВР
6
Лиам Купер
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
Остались в запасе
9
Джек Сторер
ЦФ
1
Адам Легздиньш
ВР
34
Чарли Адамс
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Статистика матча Лидс - Бирмингем Сити
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Арсенал
2 : 1
10.10.2026
Лидс
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Элланд Роад
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