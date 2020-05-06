Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шани Тарашай - статистика

Завершил карьеру
7 февраля 1995 (31)
#21 | Нападающий
176 см
Швейцария
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
12
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 32 тур
Айнтрахт
0 : 2
06.05.2017
Вольфсбург
52' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Хоффенхайм
1 : 0
30.04.2017
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 30 тур
Айнтрахт
3 : 1
22.04.2017
Аугсбург
45' - 90'
Германия. Бундеслига, 27 тур
Кельн
1 : 0
04.04.2017
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1 : 2
05.03.2017
Фрайбург
74' - 90'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Герта
2 : 0
25.02.2017
Айнтрахт
64' - 90'
Германия. Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
0 : 2
18.02.2017
Ингольштадт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 20 тур
Байер
3 : 0
11.02.2017
Айнтрахт
66' - 90'
Германия. Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
2 : 0
05.02.2017
Дармштадт
75' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0 : 1
27.01.2017
Айнтрахт
90' - 90'
Германия. Бундеслига, 17 тур
РБ Лейпциг
3 : 0
21.01.2017
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 16 тур
Айнтрахт
3 : 0
20.12.2016
Майнц
67' - 90'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Вольфсбург
1 : 0
17.12.2016
Айнтрахт
76' - 90'
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия М
0 : 0
28.10.2016
Айнтрахт
82' - 90'
84'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Гамбург
0 : 3
21.10.2016
Айнтрахт
1' - 69'
60'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
2 : 2
15.10.2016
Бавария
70' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Фрайбург
1 : 0
01.10.2016
Айнтрахт
58' - 90'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
2
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
1
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+