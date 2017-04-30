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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Айнтрахт
Хоффенхайм - Айнтрахт: обзор матча 30 апреля 2017
Хоффенхайм
30.04.2017, воскресенье, 18:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
90'
Б. Хюбнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Айнтрахт
90'
+2
Желтая карточка
М. Фабиан
90'
+2
Замена
Б. Хргота
️️️️
Г. Варела
ГОЛ! 1:0!
Б. Хюбнер
Пас отдал
С. Руди
90'
84'
Замена
А. Ребич
️️️️
Х. Сеферович
Замена
А. Салаи
️️️️
К. Демирбай
79'
79'
Замена
Д. Блум
️️️️
М. Штендера
75'
Желтая карточка
М. Русс
Замена
Л. Рупп
️️️️
Н. Амири
74'
Замена
М. Ут
️️️️
А. Крамарич
62'
55'
Желтая карточка
Д. Абрахам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Никлас Зюле
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Айнтрахт
1
Лукаш Градецки
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
10
Марко Фабиан
ЦП
18
Марк Штендера
ЦП
25
Аймен Баркок
АП
2
Гильермо Варела
ПП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Хоффенхайм
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
13
Марк Ут
ЦФ
11
Адам Салаи
ЦФ
Айнтрахт
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Янни Регасел
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
17
Данни Блум
ЛВ
17
Макс Безушков
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
4-4-2
1
Бауманн
25
Зюле
7
Фогт
21
Хюбнер
3
Кадержабек
7
Цубер
13
Руди
26
Демирбай
10
Амири
27
Крамарич
2
Вагнер
3-2-3-1-1
1
Градецки
19
Абрахам
23
Русс
6
Гектор
22
Чендлер
5
Очипка
2
Варела
18
Штендера
10
Фабиан
25
Баркок
9
Сеферович
10
Амири
10
Рупп
10
Рупп
10
Амири
27
Крамарич
13
Ут
13
Ут
27
Крамарич
26
Демирбай
11
Салаи
11
Салаи
26
Демирбай
9
Сеферович
9
Ребич
9
Ребич
9
Сеферович
18
Штендера
17
Блум
17
Блум
18
Штендера
2
Варела
10
Хргота
10
Хргота
2
Варела
Остались в запасе
Хоффенхайм
Айнтрахт
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Янни Регасел
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
1
Грегор Кобель
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
8
Юджен Полански
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
Остались в запасе
13
Хайнц Линднер
ВР
23
Янни Регасел
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
21
Шани Тарашай
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Хоффенхайм - Айнтрахт
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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