Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стюарт Парнаби - статистика

Завершил карьеру
19 июля 1982 (44)
#12 | Защитник
178 см | 73 кг
Англия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бирмингем Сити
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Бирмингем Сити
0 : 2
15.05.2011
Фулхэм
1' - 56'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Ньюкасл
2 : 1
07.05.2011
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
01.05.2011
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Ливерпуль
5 : 0
23.04.2011
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Челси
3 : 1
20.04.2011
Бирмингем Сити
1' - 80'
50'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Бирмингем Сити
2 : 0
16.04.2011
Сандерленд
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Блэкберн
1 : 1
09.04.2011
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
02.04.2011
Болтон
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
19.03.2011
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Эвертон
1 : 1
09.03.2011
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Бирмингем Сити
1 : 3
05.03.2011
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Блэкпул
1 : 2
04.01.2011
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
12.12.2010
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Фулхэм
1 : 1
27.11.2010
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Манчестер Сити
0 : 0
13.11.2010
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Сток Сити
3 : 2
09.11.2010
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
06.11.2010
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Астон Вилла
0 : 0
31.10.2010
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Сандерленд
2 : 2
14.08.2010
Бирмингем Сити
Был в запасе
Главные новости
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
50
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
ВидеоСоболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
13
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+