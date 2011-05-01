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Бирмингем Сити - Вулверхэмптон
Бирмингем Сити - Вулверхэмптон: обзор матча 01 мая 2011
Бирмингем Сити
01.05.2011, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
1 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
27'
С. Ларссон
7'
С. Флетчер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Вулверхэмптон
Замена
С. Воукс
️️️️
С. Уорд
Замена
С. Хант
️️️️
М. Джарвис
Желтая карточка
К. Хенри
Замена
А. Хэммилл
️️️️
Р. Стирмен
Желтая карточка
Д. Крэддок
Замена
Ж. Босежур
️️️️
К. Филлипс
Вторая желтая
К. Гарднер
ГОЛ! 1:1!
С. Ларссон
Желтая карточка
Д. О'Хара
Желтая карточка
К. Гарднер
ГОЛ с пенальти! 0:1!
С. Флетчер
Желтая карточка
Б. Фостер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
23
Джейми О'Хара
ЛП
16
Мэттью Джарвис
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Бирмингем Сити
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
18
Кейт Фахи
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
12
Стивен Хант
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
7
Адам Хэммилл
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
19
Сэм Воукс
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
24
Риджуэлл
25
Йиранек
28
Джонсон
2
Карр
7
Ларссон
8
Гарднер
16
Фергюсон
8
Бойер
35
Джером
9
Филлипс
3-2-4-1
13
Хеннесси
19
Стирмен
28
Мансьенн
6
Крэддок
44
Фоли
6
Элокоби
23
О'Хара
3
Уорд
20
Хенри
16
Джарвис
26
Флетчер
9
Филлипс
22
Босежур
22
Босежур
9
Филлипс
16
Джарвис
12
Хант
12
Хант
16
Джарвис
19
Стирмен
7
Хэммилл
7
Хэммилл
19
Стирмен
3
Уорд
19
Воукс
19
Воукс
3
Уорд
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Вулверхэмптон
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Остались в запасе
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
11
Александр Глеб
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Бирмингем Сити - Вулверхэмптон
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
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Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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