Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Бирмингем Сити
Эвертон - Бирмингем Сити: обзор матча 09 марта 2011
Эвертон
09.03.2011, среда, 23:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
36'
Д. Хейтинга
17'
Ж. Босежур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Бирмингем Сити
Замена
Д. Билялетдинов
️️️️
Д. Хейтинга
Желтая карточка
Д. Мерфи
Замена
В. Аничебе
️️️️
Д. Бэкфорд
Замена
Н. Жигич
️️️️
К. Джером
Желтая карточка
Д. Хейтинга
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
Травма
Д. Хейтинга
Желтая карточка
Д. Матч
ГОЛ! 1:1!
Д. Хейтинга
17'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Босежур
Пас отдал
С. Ларссон
10'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Бентли
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
М. Артета
Травма
М. Артета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Тим Ховард
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
25
Сильвен Дистен
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
2
Тони Хибберт
ПЗ
6
Джек Родуэлл
ЛП
8
Микель Артета
(К)
ЦП
21
Леон Осман
ЦП
5
Джон Хейтинга
ПП
28
Луи Саа
ЦФ
10
Джермейн Бэкфорд
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
25
Мартин Йиранек
ЛЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
(К)
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
77
Джордон Матч
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Эвертон
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
8
Джозе Бакстер
ЛП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
3
Дэвид Мерфи
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-4-2
1
Ховард
3
Бэйнс
25
Дистен
19
Ягиелка
2
Хибберт
6
Родуэлл
8
Артета
21
Осман
5
Хейтинга
10
Бэкфорд
28
Саа
4-5-1
12
Фостер
2
Карр
24
Риджуэлл
28
Джонсон
25
Йиранек
21
Бентли
77
Матч
7
Ларссон
8
Бойер
22
Босежур
35
Джером
8
Артета
23
Коулмен
23
Коулмен
8
Артета
5
Хейтинга
14
Билялетдинов
14
Билялетдинов
5
Хейтинга
10
Бэкфорд
28
Аничебе
28
Аничебе
10
Бэкфорд
21
Бентли
3
Мерфи
3
Мерфи
21
Бентли
35
Джером
19
Жигич
19
Жигич
35
Джером
Остались в запасе
Эвертон
Бирмингем Сити
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
Главный тренер
Дэвид Мойес
9
Кевин Филлипс
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Остались в запасе
82
Ян Муха
ВР
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
8
Джозе Бакстер
ЛП
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Эвертон - Бирмингем Сити
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Питер Уолтон
(Лонг Бакби, Нортгемптоншир)
Стадион:
Гудисон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Эвертон
Бирмингем Сити
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
«Эвертон» – «Ковентри»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Эвертона» и «Ковентри» на победу в матче 10 тура
5 ноября
«Ньюкасл» – «Эвертон»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Ньюкасла» и «Эвертона» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Грилиш ушел в новый запой
1 ноября
2
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+