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Бирмингем Сити - Болтон
Бирмингем Сити - Болтон: обзор матча 02 апреля 2011
Бирмингем Сити
02.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
2 : 1
Завершен
Болтон
4'
К. Филлипс
59'
К. Гарднер
71'
Й. Элмандер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Болтон
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Ф. Муамба
Замена
Н. Жигич
️️️️
К. Джером
Замена
И. Класнич
️️️️
М. Петров
ГОЛ! 2:1!
Й. Элмандер
Пас отдал
К. Дэйвис
Замена
Д. Бентли
️️️️
С. Карр
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
Т. Коэн
Замена
К. Фахи
️️️️
Л. Бойер
ГОЛ! 2:0!
К. Гарднер
Пас отдал
К. Джером
Желтая карточка
М. Алонсо
18'
Желтая карточка
Д. Уитер
ГОЛ! 1:0!
К. Филлипс
Пас отдал
С. Ларссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
31
Дэвид Уитер
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
19
Мартин Петров
ЛП
21
Тамир Коэн
ЦП
21
Фабрис Муамба
ЦП
11
Йохан Элмандер
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
77
Джордон Матч
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
19
Никола Жигич
ЦФ
Болтон
1
Адам Богдан
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
17
Робби Блэйк
ЛП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
19
Родриго
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
12
Парнаби
24
Риджуэлл
28
Джонсон
2
Карр
7
Ларссон
8
Гарднер
8
Бойер
16
Фергюсон
35
Джером
9
Филлипс
4-3-3
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
24
Кэхилл
31
Уитер
3
Алонсо
21
Коэн
21
Муамба
19
Петров
24
Дэйвис
15
Старридж
11
Элмандер
8
Бойер
18
Фахи
18
Фахи
8
Бойер
2
Карр
21
Бентли
21
Бентли
2
Карр
35
Джером
19
Жигич
19
Жигич
35
Джером
21
Муамба
31
Тэйлор
31
Тэйлор
21
Муамба
21
Коэн
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
21
Коэн
19
Петров
39
Класнич
39
Класнич
19
Петров
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Болтон
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
77
Джордон Матч
ЦП
1
Адам Богдан
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
19
Родриго
ЦФ
Остались в запасе
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
77
Джордон Матч
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
17
Робби Блэйк
ЛП
19
Родриго
ЦФ
Статистика матча Бирмингем Сити - Болтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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