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Ньюкасл - Бирмингем Сити
Ньюкасл - Бирмингем Сити: обзор матча 07 мая 2011
Ньюкасл
07.05.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
2 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
36'
Ш. Амеоби (П)
43'
С. Тэйлор
45'
Л. Бойер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Бирмингем Сити
Желтая карточка
С. Ларссон
Желтая карточка
К. Джером
Желтая карточка
Ш. Тиоте
Замена
М. Дербишир
️️️️
К. Фахи
Желтая карточка
М. Йиранек
Желтая карточка
Л. Бойер
Замена
Н. Рэнжер
️️️️
П. Левенкрандс
ГОЛ! 2:1!
Л. Бойер
ГОЛ! 2:0!
С. Тэйлор
Пас отдал
Д. Бартон
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ш. Амеоби
Красная карточка
Л. Риджуэлл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
18
Хонас Гутьеррес
ЛП
8
Джоуи Бартон
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
11
Петер Левенкрандс
ЦФ
26
Шола Амеоби
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
22
Жан Босежур
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
7
Райан Дональдсон
ЛП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Шефки Куки
АП
9
Найл Рэнжер
ЦФ
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
11
Александр Глеб
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
4-4-2
23
Крул
21
Энрике
27
Тэйлор
2
Колоччини
2
Симпсон
18
Гутьеррес
4
Нолан
24
Тиоте
8
Бартон
26
Амеоби
11
Левенкрандс
4-5-1
12
Фостер
2
Карр
25
Йиранек
28
Джонсон
24
Риджуэлл
18
Фахи
7
Ларссон
16
Фергюсон
8
Бойер
22
Босежур
35
Джером
11
Левенкрандс
9
Рэнжер
9
Рэнжер
11
Левенкрандс
18
Фахи
27
Дербишир
27
Дербишир
18
Фахи
Остались в запасе
Ньюкасл
Бирмингем Сити
22
Стефен Харпер
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
7
Райан Дональдсон
ЛП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Шефки Куки
АП
Главный тренер
Алан Пардью
9
Кевин Филлипс
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
11
Александр Глеб
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
5
Райан Тэйлор
ЛЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
7
Райан Дональдсон
ЛП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
32
Шефки Куки
АП
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
11
Александр Глеб
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
Главный тренер
Алан Пардью
Статистика матча Ньюкасл - Бирмингем Сити
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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