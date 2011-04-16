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Бирмингем Сити - Сандерленд
Бирмингем Сити - Сандерленд: обзор матча 16 апреля 2011
Бирмингем Сити
16.04.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Сандерленд
41'
С. Ларссон
66'
К. Гарднер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Сандерленд
Замена
М. Дербишир
️️️️
К. Джером
Замена
К. Фахи
️️️️
С. Ларссон
Замена
С. Мальбранк
️️️️
Д. Коулбэк
Замена
Р. Нобл
️️️️
Д. Уэлбек
ГОЛ! 2:0!
К. Гарднер
Замена
А. Глеб
️️️️
К. Филлипс
ГОЛ! 1:0!
С. Ларссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
16
Барри Фергюсон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
6
Майкл Тернер
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
3
Асамоа Гьян
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
77
Джордон Матч
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
7
Будевейн Зенден
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
35
Райан Нобл
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
24
Риджуэлл
28
Джонсон
12
Парнаби
2
Карр
16
Фергюсон
8
Гарднер
8
Бойер
7
Ларссон
35
Джером
9
Филлипс
4-4-2
22
Миньоле
27
Бардсли
6
Тернер
5
Онуоха
27
Эль-Мохамади
29
Сессеньон
6
Каттермол
4
Коулбэк
14
Хендерсон
18
Уэлбек
3
Гьян
7
Ларссон
18
Фахи
18
Фахи
7
Ларссон
9
Филлипс
11
Глеб
11
Глеб
9
Филлипс
35
Джером
27
Дербишир
27
Дербишир
35
Джером
18
Уэлбек
35
Нобл
35
Нобл
18
Уэлбек
4
Коулбэк
10
Мальбранк
10
Мальбранк
4
Коулбэк
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Сандерленд
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
1
Крейг Гордон
ВР
7
Будевейн Зенден
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
Остались в запасе
1
Крейг Гордон
ВР
7
Будевейн Зенден
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Бирмингем Сити - Сандерленд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
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