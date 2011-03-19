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Уиган Атлетик - Бирмингем Сити
Уиган Атлетик - Бирмингем Сити: обзор матча 19 марта 2011
Уиган Атлетик
19.03.2011, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
25'
Т. Клеверли
90+2'
М. Фигероа
6'
Л. Риджуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Бирмингем Сити
Замена
М. Диаме
️️️️
Ч. Н'Зогбиа
+5
ГОЛ! 2:1!
М. Фигероа
Пас отдал
Т. Клеверли
+2
Желтая карточка
М. Фигероа
Желтая карточка
К. Дэйвис
Желтая карточка
А. Алькарас
Замена
О. Мартинс
️️️️
Д. Матч
Замена
К. Сэммон
️️️️
В. Мозес
Замена
У. Родальега
️️️️
Ф. Ди Санто
Замена
Д. Бентли
️️️️
Ж. Босежур
Желтая карточка
В. Мозес
ГОЛ! 1:1!
Т. Клеверли
Пас отдал
Э. Бойс
14'
Замена
К. Дэйвис
️️️️
М. Йиранек
ГОЛ! 0:1!
Л. Риджуэлл
Пас отдал
М. Йиранек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Гэри Колдуэлл
ЦЗ
21
Антолин Алькарас
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
26
Бен Уотсон
ЦП
28
Чарльз Н'Зогбиа
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Франко Ди Санто
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Уиган Атлетик
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
23
Уго Родальега
ЦФ
19
Конор Сэммон
ЦФ
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Дэвид Мерфи
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
4-5-1
26
Аль-Хабси
5
Колдуэлл
21
Алькарас
3
Фигероа
17
Бойс
26
Уотсон
28
Н'Зогбиа
16
МакКарти
8
Клеверли
11
Мозес
9
Ди Санто
4-5-1
12
Фостер
2
Карр
25
Йиранек
28
Джонсон
24
Риджуэлл
7
Ларссон
77
Матч
8
Гарднер
16
Фергюсон
22
Босежур
35
Джером
28
Н'Зогбиа
17
Диаме
17
Диаме
28
Н'Зогбиа
9
Ди Санто
23
Родальега
23
Родальега
9
Ди Санто
11
Мозес
19
Сэммон
19
Сэммон
11
Мозес
25
Йиранек
33
Дэйвис
33
Дэйвис
25
Йиранек
22
Босежур
21
Бентли
21
Бентли
22
Босежур
77
Матч
9
Мартинс
9
Мартинс
77
Матч
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Бирмингем Сити
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
9
Кевин Филлипс
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
3
Дэвид Мерфи
ЦП
Остались в запасе
12
Майк Поллит
ВР
2
Стив Гохури
ЦЗ
8
Ронни Стам
ПЗ
16
Жорди Гомес
ЦП
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
3
Дэвид Мерфи
ЦП
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Уиган Атлетик - Бирмингем Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
- : -
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 12 тур
Оксфорд
2 : 1
20.10.2026
Уиган Атлетик
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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