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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Бирмингем Сити
Челси - Бирмингем Сити: обзор матча 20 апреля 2011
Челси
20.04.2011, среда, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
3 : 1
Завершен
Бирмингем Сити
3'
Ф. Малуда
26'
С. Калу
62'
Ф. Малуда
77'
С. Ларссон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Бирмингем Сити
Замена
К. Дэйвис
️️️️
С. Парнаби
ГОЛ с пенальти! 3:1!
С. Ларссон
Замена
М. Дербишир
️️️️
К. Джером
Замена
Д. Бентли
️️️️
А. Глеб
Замена
Н. Анелька
️️️️
Ф. Малуда
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Калу
ГОЛ! 3:0!
Ф. Малуда
Пас отдал
Р. Бертранд
Замена
Р. Бертранд
️️️️
Э. Коул
Желтая карточка
С. Парнаби
ГОЛ! 2:0!
С. Калу
Пас отдал
Д. Дрогба
ГОЛ! 1:0!
Ф. Малуда
Пас отдал
Д. Дрогба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
13
Флоран Малуда
ЛП
12
Джон Оби Микел
ЦП
8
Фрэнк Лэмпард
ЦП
2
Майкл Эссьен
ПП
11
Дидье Дрогба
ЦФ
8
Саломон Калу
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
2
Стефен Карр
ЛЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
12
Стюарт Парнаби
ПЗ
7
Себастьян Ларссон
ЛП
16
Барри Фергюсон
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
18
Кейт Фахи
ЦП
8
Крейг Гарднер
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
39
Николя Анелька
ЦФ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
4-4-2
1
Чех
3
Коул
4
Луис
26
Терри
19
Феррейра
13
Малуда
12
Оби Микел
8
Лэмпард
2
Эссьен
8
Калу
11
Дрогба
4-5-1
12
Фостер
12
Парнаби
28
Джонсон
24
Риджуэлл
2
Карр
8
Гарднер
16
Фергюсон
11
Глеб
18
Фахи
7
Ларссон
35
Джером
3
Коул
5
Бертранд
5
Бертранд
3
Коул
13
Малуда
39
Анелька
39
Анелька
13
Малуда
8
Калу
9
Торрес
9
Торрес
8
Калу
12
Парнаби
33
Дэйвис
33
Дэйвис
12
Парнаби
11
Глеб
21
Бентли
21
Бентли
11
Глеб
35
Джером
27
Дербишир
27
Дербишир
35
Джером
Остались в запасе
Челси
Бирмингем Сити
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
Главный тренер
Карло Анчелотти
9
Кевин Филлипс
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
22
Жан Босежур
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
51
Йосси Бенаюн
ЛП
Остались в запасе
9
Кевин Филлипс
ЦФ
21
Колин Дойл
ВР
22
Жан Босежур
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Челси - Бирмингем Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 22:40 (прямая)
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