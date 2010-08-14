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Сандерленд - Бирмингем Сити
Сандерленд - Бирмингем Сити: обзор матча 14 августа 2010
Сандерленд
14.08.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
24'
Д. Бент (П)
56'
С. Карр (АГ)
77'
С. Данн
88'
Л. Риджуэлл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Бирмингем Сити
Желтая карточка
К. Гарднер
Замена
М. Уогхорн
️️️️
А. Эль-Мохамади
ГОЛ! 2:2!
Л. Риджуэлл
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
Д. Бент
ГОЛ! 2:1!
С. Данн
Желтая карточка
Р. Джонсон
Желтая карточка
Д. Бент
Замена
К. Гарднер
️️️️
С. Карр
Замена
К. Риверос
️️️️
С. Мальбранк
Замена
Н. Жигич
️️️️
Г. О`Коннор
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
С. Карр
Замена
Д. МакФадден
️️️️
К. Фахи
Вторая желтая
Л. Каттермол
Желтая карточка
К. Ричардсон
Желтая карточка
Л. Каттермол
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Бент
Желтая карточка
С. Карр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
22
Симон Миньоле
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
26
Джон Менса
ЦЗ
19
Титус Брамбл
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
10
Даррен Бент
ЦФ
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
8
Гарри О`Коннор
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
16
Кристиан Риверос
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
29
Мартин Уогхорн
ЦФ
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
24
Джеймс МакФадден
ЦФ
3-2-3-2
22
Миньоле
26
Менса
19
Брамбл
5
Онуоха
15
Ричардсон
27
Эль-Мохамади
14
Хендерсон
6
Каттермол
10
Мальбранк
22
Кэмпбелл
10
Бент
4-4-2
12
Фостер
2
Карр
24
Риджуэлл
24
Данн
28
Джонсон
8
Бойер
7
Ларссон
16
Фергюсон
18
Фахи
35
Джером
8
О`Коннор
10
Мальбранк
16
Риверос
16
Риверос
10
Мальбранк
10
Бент
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Бент
27
Эль-Мохамади
29
Уогхорн
29
Уогхорн
27
Эль-Мохамади
2
Карр
8
Гарднер
8
Гарднер
2
Карр
8
О`Коннор
19
Жигич
19
Жигич
8
О`Коннор
18
Фахи
24
МакФадден
24
МакФадден
18
Фахи
Остались в запасе
Сандерленд
Бирмингем Сити
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
Остались в запасе
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Сандерленд - Бирмингем Сити
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Стадион:
Стэдиум оф лайт
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