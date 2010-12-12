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Вулверхэмптон - Бирмингем Сити
Вулверхэмптон - Бирмингем Сити: обзор матча 12 декабря 2010
Вулверхэмптон
12.12.2010, воскресенье, 16:30
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
45'
С. Хант
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Бирмингем Сити
Желтая карточка
С. Ларссон
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Эдвардс
Желтая карточка
К. Фоли
Замена
К. Филлипс
️️️️
Л. Бойер
Замена
К. Гарднер
️️️️
К. Фахи
Замена
Ж. Босежур
️️️️
Н. Жигич
Желтая карточка
Н. Жигич
ГОЛ! 1:0!
С. Хант
Пас отдал
С. Эбанкс-Блейк
Желтая карточка
Р. Стирмен
Желтая карточка
К. Джером
2'
Желтая карточка
Р. Джонсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
12
Стивен Хант
ЛП
3
Стивен Уорд
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
18
Кейт Фахи
ЛП
3
Дэвид Мерфи
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
8
Ли Бойер
ЦП
16
Барри Фергюсон
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Бирмингем Сити
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
22
Жан Босежур
ЛП
8
Мичел
ЦП
8
Крейг Гарднер
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
3-2-4-1
13
Хеннесси
23
Зубар
6
Берра
19
Стирмен
6
Элокоби
44
Фоли
12
Хант
10
Мильяш
16
Эдвардс
3
Уорд
9
Эбанкс-Блейк
3-5-2
12
Фостер
2
Карр
24
Данн
28
Джонсон
3
Мерфи
7
Ларссон
8
Бойер
16
Фергюсон
18
Фахи
35
Джером
19
Жигич
16
Эдвардс
26
Флетчер
26
Флетчер
16
Эдвардс
8
Бойер
9
Филлипс
9
Филлипс
8
Бойер
19
Жигич
22
Босежур
22
Босежур
19
Жигич
18
Фахи
8
Гарднер
8
Гарднер
18
Фахи
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Бирмингем Сити
1
Маркус Ханеманн
ВР
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Остались в запасе
1
Маркус Ханеманн
ВР
63
Джеффри Муджанги-Биа
ЦП
Остались в запасе
24
Майк Тэйлор
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
8
Мичел
ЦП
27
Мэтт Дербишир
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Статистика матча Вулверхэмптон - Бирмингем Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Мулинекс
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