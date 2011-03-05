Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бирмингем Сити - Вест Бромвич
Бирмингем Сити - Вест Бромвич: обзор матча 05 марта 2011
Бирмингем Сити
05.03.2011, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
1 : 3
Завершен
Вест Бромвич
48'
Ж. Босежур
47'
Ю. Мулумбу
58'
Д. Моррисон
72'
П. Шарнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Вест Бромвич
Желтая карточка
К. Фахи
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Л. Риджуэлл
Замена
Г. Тамаш
️️️️
Д. Моррисон
ГОЛ! 1:3!
П. Шарнер
Пас отдал
Д. Моррисон
Замена
Г. Хара
️️️️
Д. Томас
Замена
К. Филлипс
️️️️
Ж. Босежур
ГОЛ! 1:2!
Д. Моррисон
Пас отдал
С. Рид
Желтая карточка
П. Шарнер
Желтая карточка
Л. Риджуэлл
Желтая карточка
Л. Бойер
ГОЛ! 1:1!
Ж. Босежур
Пас отдал
Л. Бойер
ГОЛ! 0:1!
Ю. Мулумбу
Пас отдал
П. Одемвингие
Замена
П. Одемвингие
️️️️
М. Фортуне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
12
Бен Фостер
ВР
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
28
Роджер Джонсон
ЦЗ
2
Стефен Карр
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
18
Кейт Фахи
ЛП
8
Ли Бойер
ЦП
21
Дэвид Бентли
ПП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Вест Бромвич
33
Скотт Карсон
ВР
3
Никки Шори
ЛЗ
20
Пауль Шарнер
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
4
Абдулае Мейте
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
7
Джером Томас
ЛП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Бирмингем Сити
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
3
Дэвид Мерфи
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
9
Кевин Филлипс
ЦФ
19
Никола Жигич
ЦФ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
4-4-2
12
Фостер
24
Риджуэлл
33
Дэйвис
28
Джонсон
2
Карр
18
Фахи
22
Босежур
8
Бойер
21
Бентли
35
Джером
9
Мартинс
3-2-4-1
33
Карсон
20
Шарнер
13
Ольссон
4
Мейте
18
Рид
3
Шори
21
Мулумбу
7
Моррисон
11
Брант
7
Томас
32
Фортуне
22
Босежур
9
Филлипс
9
Филлипс
22
Босежур
24
Риджуэлл
3
Мерфи
3
Мерфи
24
Риджуэлл
7
Моррисон
30
Тамаш
30
Тамаш
7
Моррисон
7
Томас
18
Хара
18
Хара
7
Томас
32
Фортуне
27
Одемвингие
27
Одемвингие
32
Фортуне
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Вест Бромвич
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
21
Колин Дойл
ВР
12
Стюарт Парнаби
ЦЗ
77
Джордон Матч
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
19
Никола Жигич
ЦФ
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
22
Сомен Тчои
ЦФ
10
Саймон Кокс
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Бирмингем Сити - Вест Бромвич
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Главный судья:
Майк Джонс
(Честер, Чешир)
Стадион:
Сент-Эндрюс
Новости команд
Все
Бирмингем Сити
Вест Бромвич
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
«Бирмингем Сити» – «Брентфорд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
«Бирмингем» – «Брентфорд»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
24 августа
Товарищеский матч. «Барселона» не справилась с командой из Чемпионшипа
31 июля
В Англии построят уникальный стадион за 2,5 миллиарда
2025.11.22 01:25
13
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
2025.08.21 21:49
2
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+