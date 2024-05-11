Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Дилан Сан-Луи - статистика

Завершил карьеру
26 апреля 1995 (31)
#14 | Нападающий
175 см
Франция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Визела
14
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 33 тур
Визела
3 : 0
11.05.2024
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Визела
1 : 1
27.04.2024
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Брага
2 : 1
20.04.2024
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 24 тур
Портимоненси
0 : 0
03.03.2024
Визела
61' - 90'
Португалия. Примейра, 23 тур
Визела
3 : 3
25.02.2024
Эшторил
80' - 90'
Португалия. Примейра, 22 тур
Бенфика
6 : 1
18.02.2024
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Визела
0 : 1
04.02.2024
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Арука
5 : 0
28.01.2024
Визела
67' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Визела
1 : 3
08.12.2023
Брага
66' - 90'
Португалия. Примейра, 12 тур
Шавиш
2 : 1
01.12.2023
Визела
80' - 90'
Португалия. Примейра, 11 тур
Визела
0 : 0
11.11.2023
Фамаликан
71' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 1
05.11.2023
Визела
78' - 90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Визела
0 : 2
29.10.2023
Порту
81' - 90'
Португалия. Примейра, 8 тур
Фаренсе
0 : 0
07.10.2023
Визела
77' - 90'
Португалия. Примейра, 7 тур
Визела
2 : 3
30.09.2023
Портимоненси
57' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Эшторил
2 : 2
23.09.2023
Визела
75' - 90'
90'
90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Визела
1 : 2
16.09.2023
Бенфика
58' - 90'
Португалия. Примейра, 4 тур
Визела
1 : 0
01.09.2023
Жил Висенте
80' - 90'
Португалия. Примейра, 3 тур
Витория Гимараеш
2 : 0
27.08.2023
Визела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Визела
2 : 2
20.08.2023
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Спортинг
3 : 2
12.08.2023
Визела
90' - 90'
Главные новости
Вторая тренерская отставка в РПЛ, новый клуб Кузяева, будущее Дзюбы и другие новости
02:00
Агент Дзюбы сделал заявление о будущем форварда
01:42
Вагнер Лав рассказал о шутке Акинфеева: «Наступил момент отчаяния»
01:21
«Эта потеря бесследно не пройдет»: Радимов предрек проблемы клубу РПЛ
01:04
Тренер Португалии Жезуш объяснил замену Роналду в матче Лиги наций
00:52
Холанд обошел двух легендарных форвардов по голам за сборную
00:30
В «Ростове» прояснили будущее Онопко в тренерском штабе
00:19
Лига наций. Германия в дебютном матче Клоппа не смогла обыграть Нидерланды, пропустив на 92-й минуте
Вчера, 23:42
1
Лига наций. Португалия стартовала с победы над Уэльсом, 980-й гол Роналду не засчитали
Вчера, 23:39
3
ВидеоВ России забили гол прямым броском из аута после сальто
Вчера, 23:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+