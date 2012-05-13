Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Филиппо Индзаги
Статистика
Филиппо Индзаги - статистика
Завершил карьеру
9 августа 1973 (53)
#9 | Нападающий
181 см | 77 кг
Италия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Товарищеские матчи 2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок Берлускони 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Суперкубок УЕФА 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Милан
7
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
2 : 1
13.05.2012
Новара
67' - 90'
86'
Италия. Серия А, 28 тур
Парма
0 : 2
17.03.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Милан
2 : 0
11.03.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Палермо
0 : 4
03.03.2012
Милан
78' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1 : 1
25.02.2012
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Чезена
1 : 3
19.02.2012
Милан
89' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
1 : 2
11.02.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
3 : 0
29.01.2012
Кальяри
83' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Новара
0 : 3
22.01.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Аталанта
0 : 2
08.01.2012
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
0 : 0
19.11.2011
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Милан
4 : 0
06.11.2011
Катания
79' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Ювентус
2 : 0
02.10.2011
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1 : 0
24.09.2011
Чезена
82' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Милан
1 : 1
21.09.2011
Удинезе
83' - 90'
Главные новости
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
22:43
13
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
22:39
2
У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
22:30
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
21:57
1
Мостовой отреагировал на вымученную победу «Спартака» над «Факелом»
21:38
2
Видео
Соболев забил «Балтике» из-за дикой ошибки Латышонка, перешедшего из «Зенита»
21:27
12
Роналду может зимой покинуть «Аль-Наср»
20:54
1
Кахигао ответил, когда «Спартак» продлит Барко
20:51
4
Федотов проанализировал удаление в матче «Спартак» – «Факел»
20:38
1
Рабинер прокомментировал победу «Спартака» над «Факелом»
20:32
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+