Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Италия. Серия А 2008/2009 Кубок Берлускони 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Италия. Серия А 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008 Суперкубок УЕФА 2007