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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Удинезе
Милан - Удинезе: обзор матча 21 сентября 2011
Милан
21.09.2011, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
1 : 1
Завершен
Удинезе
63'
С. Эль-Шаарави
28'
А. Ди Натале
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Удинезе
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
Д. Дзамбротта
Замена
А. Абди
️️️️
М. Исла
Желтая карточка
И. Абате
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
А. Аквилани
Желтая карточка
А. Ночерино
ГОЛ! 1:1!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
А. Кассано
Замена
Д. Пинци
️️️️
Г. Торже
ГОЛ! 0:1!
А. Ди Натале
Желтая карточка
М. Домицци
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
Пато
18'
Травма
Пато
17'
Желтая карточка
Д. Дзамбротта
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЛП
20
Альберто Аквилани
ЦП
6
Марк ван Боммел
ЦП
23
Антонио Ночерино
ПП
12
Пато
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
6
Маурицио Домицци
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
4
Медхи Бенатиа
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Эммануэль Агьеманг-Баду
ЦП
8
Габриэль Торже
АП
8
Душан Баста
ПП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Милан
32
Марко Амелия
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
6
Тьерри Дубе
ЦП
22
Альмен Абди
ЦП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
4-4-2
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
3
Силва
13
Неста
20
Абате
10
Зеедорф
20
Аквилани
6
ван Боммел
23
Ночерино
99
Кассано
12
Пато
4-4-1-1
1
Ханданович
4
Бенатиа
22
Исла
5
Данило
6
Домицци
8
Баста
27
Асамоа
7
Агьеманг-Баду
7
Армеро
8
Торже
10
Ди Натале
20
Аквилани
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
20
Аквилани
12
Пато
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
12
Пато
19
Дзамбротта
9
Индзаги
9
Индзаги
19
Дзамбротта
22
Исла
22
Абди
22
Абди
22
Исла
8
Торже
3
Пинци
3
Пинци
8
Торже
Остались в запасе
Милан
Удинезе
32
Марко Амелия
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
6
Тьерри Дубе
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
19
Нейтон
ЛЗ
5
Джоэль Экстранд
ПЗ
6
Тьерри Дубе
ЦП
31
Диего Фаббрини
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Статистика матча Милан - Удинезе
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 22:40 (прямая)
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