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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Милан
Палермо - Милан: обзор матча 03 марта 2012
Палермо
03.03.2012, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 4
Завершен
Милан
21'
З. Ибрагимович
31'
З. Ибрагимович
36'
З. Ибрагимович
60'
Т. Силва
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Милан
Замена
Э. Захави
️️️️
Й. Иличич
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
Робиньо
ГОЛ! 0:4!
Т. Силва
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
Замена
М. Агиррегарай
️️️️
Н. Бертоло
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
У. Эмануэльсон
Травма
У. Эмануэльсон
Замена
Д. Месба
️️️️
Л. Антонини
ГОЛ! 0:3!
З. Ибрагимович
Пас отдал
С. Мунтари
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Робиньо
ГОЛ! 0:1!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Робиньо
16'
Травма
И. Абате
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
2
Эмилиано Вивиано
ВР
8
Джулио Мильяччо
ЛЗ
17
Андреа Мантовани
ЦЗ
6
Эсекьель Муньос
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ПЗ
8
Эдгар Баррето
ЛП
5
Массимо Донати
ОП
16
Николас Бертоло
ПП
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЛВ
4
Салли Мунтари
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
70
Робиньо
АП
23
Антонио Ночерино
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Палермо
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Агон Мехмети
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
15
Джамел Месба
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
6
Марк ван Боммел
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-1-2-3
2
Вивиано
8
Мильяччо
17
Мантовани
6
Муньос
5
Пизано
5
Донати
8
Баррето
16
Бертоло
72
Иличич
19
Будан
10
Микколи
4-2-3-1
32
Аббьяти
20
Абате
23
Бонера
3
Силва
7
Антонини
4
Мунтари
90
Амброзини
23
Ночерино
70
Робиньо
18
Эмануэльсон
11
Ибрагимович
16
Бертоло
13
Агиррегарай
13
Агиррегарай
16
Бертоло
72
Иличич
7
Захави
7
Захави
72
Иличич
7
Антонини
15
Месба
15
Месба
7
Антонини
18
Эмануэльсон
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
18
Эмануэльсон
70
Робиньо
9
Индзаги
9
Индзаги
70
Робиньо
Остались в запасе
Палермо
Милан
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Главный тренер
Бортоло Мутти
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
30
Александрос Цорвас
ВР
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
20
Франко Васкес
АП
26
Агон Мехмети
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
6
Марк ван Боммел
ЦП
Главный тренер
Бортоло Мутти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Палермо - Милан
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Ренцо Барбера
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
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