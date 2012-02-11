Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Милан
Удинезе - Милан: обзор матча 11 февраля 2012
Удинезе
11.02.2012, суббота, 21:00
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 2
Завершен
Милан
19'
А. Ди Натале
76'
М. Лопес
86'
С. Эль-Шаарави
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Милан
Желтая карточка
А. Абди
Замена
Д. Бонера
️️️️
Робиньо
Замена
Г. Торже
️️️️
М. Пациенца
ГОЛ! 1:2!
С. Эль-Шаарави
Пас отдал
М. Лопес
Желтая карточка
П. Армеро
Желтая карточка
Т. Силва
ГОЛ! 1:1!
М. Лопес
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
А. Ди Натале
Замена
М. Лопес
️️️️
А. Ночерино
Замена
Д. Паскуале
️️️️
М. Исла
Травма
М. Исла
Желтая карточка
М. Амброзини
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Натале
Пас отдал
Ж. Фернандес
19'
Травма
Д. Баста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
8
Душан Баста
ЛЗ
5
Данило
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
4
Медхи Бенатиа
ПЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
22
Альмен Абди
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
6
Желсон Фернандес
АП
7
Пабло Армеро
ПП
10
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Милан
32
Марко Амелия
ВР
15
Джамел Месба
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ПП
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
26
Джиованни Паскуале
ЛЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Габриэль Торже
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Ханданович
4
Бенатиа
5
Данило
6
Домицци
8
Баста
22
Исла
22
Абди
24
Пациенца
7
Армеро
6
Фернандес
10
Ди Натале
4-4-1-1
32
Амелия
20
Абате
5
Мексес
3
Силва
15
Месба
18
Эмануэльсон
90
Амброзини
10
Зеедорф
23
Ночерино
92
Эль-Шаарави
70
Робиньо
22
Исла
26
Паскуале
26
Паскуале
22
Исла
24
Пациенца
8
Торже
8
Торже
24
Пациенца
10
Ди Натале
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
10
Ди Натале
70
Робиньо
23
Бонера
23
Бонера
70
Робиньо
23
Ночерино
11
Лопес
11
Лопес
23
Ночерино
Остались в запасе
Удинезе
Милан
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
Главный тренер
Франческо Гвидолин
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
Остались в запасе
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Франческо Гвидолин
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Удинезе - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 20:55 (прямая)
Новости команд
Все
Удинезе
Милан
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Венеция» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Серия А Италия: шансы «Венеции» и «Удинезе» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Удинезе» – «Рома»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
31 октября
Серия А Италии: шансы «Удинезе» и «Ромы» на победу в матче 10-го тура
30 октября
«Парма» – «Удинезе»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 октября 2026
28 октября
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
00:55
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
Вчера, 10:04
Эндрик отказался от перехода в «Милан» из-за прозвища клуба
11 ноября
4
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+