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Панатинаикос
Ренату Саншеш
Новости
€ 2 млн
Ренату Саншеш - новости
Панатинаикос
18 августа 1997 (29), Лиссабон
#8 | Полузащитник
173 см | 75 кг
Португалия
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Публикации
Фото
«ПСЖ» отправил Ренату Саншеша в третью аренду
2025.08.25 16:58
1
Фото
Лучший молодой игрок Евро-2016 вернулся в родной клуб спустя 8 лет
2024.08.05 19:50
Моуринью извинился перед игроком за обратную замену
2023.12.18 10:35
Фото
«ПСЖ» отдал в аренду «Роме» победителя Евро-2016
2023.08.16 16:58
2
В «ПСЖ» не рассчитывают на Неймара, Верратти и еще троих игроков
2023.08.10 11:23
1
«ПСЖ» готов отдать двух игроков за нападающего сборной Франции
2023.08.10 09:57
«ПСЖ» готов летом отпустить семь футболистов
2023.04.17 12:12
«ПСЖ» поставил ультиматум восьми игрокам
2023.04.06 11:23
3
«ПСЖ» выставит на трансфер пять футболистов
2023.03.13 17:33
1
Два игрока «ПСЖ» пропустили тренировку перед матчем с «Баварией»
2023.02.13 14:23
Фото
«ПСЖ» объявил о покупке Саншеша
2022.08.04 20:20
3
Стало известно, за сколько «ПСЖ» покупает Саншеша
2022.08.03 10:24
«ПСЖ» согласовал аренду Саншеша с обязательством выкупа
2022.07.29 14:21
Президент «Лилля» подтвердил, что Саншеш выбирает между двумя клубами
2022.07.20 19:01
Саншеш сделал выбор между «ПСЖ» и «Миланом»
2022.07.09 12:12
2
Сампаоли покинул «Марсель» из-за отказа клуба подписать Гризманна и Саншеша (GFFN)
2022.07.02 13:37
«ПСЖ» работает над тремя трансферами (Фабрицио Романо)
2022.06.30 08:54
1
«Милан» рискует упустить Саншеша. «ПСЖ» сделал лучшее предложение
2022.06.19 08:35
«Милан» заплатит за Саншеша 18+ миллионов
2022.06.08 09:45
«Милан» согласовал контракт с Саншешом
2022.06.05 13:30
1
«Милан» готов потратить до 100 миллионов на летние трансферы
2022.04.07 22:42
1
Саншеш – главная летняя цель «Милана»
2022.03.19 20:43
Хави Мартинес: «Пенис Саншеша должен быть экспонатом где-нибудь. Это безумие»
2022.02.23 12:49
1
Саншеш отказался от нового контракта с «Лиллем» из-за переговоров с «Миланом»
2022.02.13 08:20
«Милан» хочет купить Ботмана и Саншеша из «Лилля»
2022.02.03 08:49
Саншеш хочет перейти в «Милан». Его рассматривают в качестве замены Кессье
2022.01.03 16:52
Саншеш может перейти в «Арсенал» или «Милан»
2021.12.25 11:35
1
«Ливерпуль» заинтересован в Саншеше
2021.12.04 16:29
Football Italia: Саншеш близок к переходу в «Милан» в качестве свободного агента
2021.11.23 09:52
«Арсенал», «Милан» – претенденты на Саншеша
2021.11.17 14:35
3
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