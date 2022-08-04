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    «ПСЖ» объявил о покупке Саншеша

    Полузащитник Ренату Саншеш официально перешел из «Лилля» в «ПСЖ».

    Парижский клуб заключил с новичком контракт до 30 июня 2027 года.

    Сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за 24-летнего португальца 15 миллионов евро.

    • Саншеш провел в «Лилле» 3 сезона.
    • Он забил 6 голов и сделал 10 ассистов в 90 матчах.

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    Источник: сайт «ПСЖ»

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    Сегодня, 20:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +639

      Lipatoff 9 секунд назад

      Неужели начинают полузащиту укреплять, а то один Марко все тянул, сейчас может начнут играть в комбинированный пас, им бы Бернарду Силва не помешал, вокруг него как раз много слухов об уходе, в Барсе он будет лишним

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      Рейтинг: +31

      боря крым 36 минут назад

      еще один скиталец....

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