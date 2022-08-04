«ПСЖ» объявил о покупке Саншеша

Полузащитник Ренату Саншеш официально перешел из «Лилля» в «ПСЖ».

Парижский клуб заключил с новичком контракт до 30 июня 2027 года.

Сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за 24-летнего португальца 15 миллионов евро.