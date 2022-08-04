«ПСЖ» объявил о покупке Саншеша

Неужели начинают полузащиту укреплять, а то один Марко все тянул, сейчас может начнут играть в комбинированный пас, им бы Бернарду Силва не помешал, вокруг него как раз много слухов об уходе, в Барсе он будет лишним
Полузащитник Ренату Саншеш официально перешел из «Лилля» в «ПСЖ».
Парижский клуб заключил с новичком контракт до 30 июня 2027 года.
Сообщалось, что «ПСЖ» заплатит за 24-летнего португальца 15 миллионов евро.
- Саншеш провел в «Лилле» 3 сезона.
- Он забил 6 голов и сделал 10 ассистов в 90 матчах.