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    «ПСЖ» согласовал аренду Саншеша с обязательством выкупа

    Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш в скором времени станет игроком «ПСЖ».

    Официально о сделке могут объявить до конца этой недели.

    Речь идет о годичной аренде португальца с обязательством выкупа за 10 миллионов евро.

    • Саншеш знаком с новым главным тренером «ПСЖ» Кристофом Гальтье по совместной работе в «Лилле».
    • В прошлом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 5 ассистов в 31 матче.
    • На него также претендовал «Милан».

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    Источник: O Jogo

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