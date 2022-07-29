«ПСЖ» согласовал аренду Саншеша с обязательством выкупа

Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш в скором времени станет игроком «ПСЖ».
Официально о сделке могут объявить до конца этой недели.
Речь идет о годичной аренде португальца с обязательством выкупа за 10 миллионов евро.
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Полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш в скором времени станет игроком «ПСЖ».
Официально о сделке могут объявить до конца этой недели.
Речь идет о годичной аренде португальца с обязательством выкупа за 10 миллионов евро.