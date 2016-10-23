Георги Енев - статистика
#46 | Полузащитник
|Имя
|Георги
|Фамилия
|Енев
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Вес
|66
|Имя
|Георги
|Фамилия
|Енев
|Команда
|Амкар-Пермь
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1998 (25 лет)
|Рост
|175
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар (мол)
|13
|0
|0
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.04.2017
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Уфа (мол) (Уфа)
|18.03.2017
|1' -46'
|Томь (мол) (Томск)
|0:3
|Амкар (мол) (Пермь)
|04.03.2017
|74' -90'
|Урал (мол) (Екатеринбург)
|1:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|04.12.2016
|85' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|Оренбург (мол) (Оренбург)
|01.12.2016
|1' -90'
|Анжи (мол) (Махачкала)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|25.11.2016
|1' -56'
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:2
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|19.11.2016
|72' -90'
|Спартак М (мол) (Москва)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|05.11.2016
|1' -70'
|ЦСКА (мол) (Москва)
|3:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|28.10.2016
|46' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:2
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|23.10.2016
|1' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|2:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|14.10.2016
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|0:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|25.09.2016
|65' -79'
|Амкар (мол) (Пермь)
|1:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|79'
|17.09.2016
|1' -78'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|3:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|09.09.2016
|Был в запасе
|Амкар (мол) (Пермь)
|3:2
|Томь (мол) (Томск)
|26.08.2016
|1' -57'
|Зенит (мол) (Санкт-Петербург)
|7:0
|Амкар (мол) (Пермь)
|20.08.2016
|89' -90'
|Амкар (мол) (Пермь)
|2:2
|Урал (мол) (Екатеринбург)