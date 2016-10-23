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    Георги Енев - статистика

    #46 | Полузащитник
    Имя Георги
    Фамилия Енев
    Команда Амкар-Пермь
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 января 1998 (25 лет)
    Рост 175
    Вес 66
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар (мол) 13 0 0 0 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.04.2017 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Уфа (мол) (Уфа)
    18.03.2017 1' -46' Томь (мол) (Томск) 0:3 Амкар (мол) (Пермь)
    04.03.2017 74' -90' Урал (мол) (Екатеринбург) 1:1 Амкар (мол) (Пермь)
    04.12.2016 85' -90' Амкар (мол) (Пермь) 0:0 Оренбург (мол) (Оренбург)
    01.12.2016 1' -90' Анжи (мол) (Махачкала) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    25.11.2016 1' -56' Амкар (мол) (Пермь) 0:2 Арсенал Т (мол) (Тула)
    19.11.2016 72' -90' Спартак М (мол) (Москва) 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    05.11.2016 1' -70' ЦСКА (мол) (Москва) 3:0 Амкар (мол) (Пермь)
    28.10.2016 46' -90' Амкар (мол) (Пермь) 1:2 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
    23.10.2016 1' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 2:0 Амкар (мол) (Пермь)
    14.10.2016 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 0:0 Локомотив (мол) (Москва)
    25.09.2016 65' -79' Амкар (мол) (Пермь) 1:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    79'
    17.09.2016 1' -78' Ахмат (мол) (Грозный) 3:1 Амкар (мол) (Пермь)
    09.09.2016 Был в запасе Амкар (мол) (Пермь) 3:2 Томь (мол) (Томск)
    26.08.2016 1' -57' Зенит (мол) (Санкт-Петербург) 7:0 Амкар (мол) (Пермь)
    20.08.2016 89' -90' Амкар (мол) (Пермь) 2:2 Урал (мол) (Екатеринбург)
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