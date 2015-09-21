Валентин Решетнев - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Валентин
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Решетнев
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Вес
|73
|Имя
|Валентин
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Решетнев
|Команда
|Строгино
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 июля 1996 (26 лет)
|Рост
|184
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Карелия
|17
|1
|0
|6
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.04.2016
|64' -90'
|Домодедово (Москва)
|2:2
|Карелия (Петрозаводск)
|08.11.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|3:1
|Волга (Тверь)
|01.11.2015
|46' -90'
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|4:0
|Карелия (Петрозаводск)
|26.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|1:2
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|21.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Москва (Москва)
|90'
|16.10.2015
|1' -90'
|Псков-747 (Псков)
|0:1
|Карелия (Петрозаводск)
|11.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:3
|Строгино (Москва)
|83'
|01.10.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|2:0
|Коломна (Коломна)
|29'
|27.09.2015
|1' -90'
|Спартак К (Кострома)
|3:0
|Карелия (Петрозаводск)
|21.09.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|3:0
|Торпедо Вл (Владимир)
|23'
|15.09.2015
|65' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Карелия (Петрозаводск)
|08.09.2015
|1' -82'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Химки (Химки)
|01.09.2015
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|6:0
|Карелия (Петрозаводск)
|7'
|25.08.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|0:2
|Домодедово (Москва)
|88'
|18.08.2015
|1' -90'
|Волга (Тверь)
|1:1
|Карелия (Петрозаводск)
|12.08.2015
|1' -90'
|Карелия (Петрозаводск)
|1:1
|Знамя Труда (Орехово-Зуево)
|04.08.2015
|1' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|3:2
|Карелия (Петрозаводск)
|31'
|28.07.2015
|Был в запасе
|Москва (Москва)
|4:2
|Карелия (Петрозаводск)