|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|3
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.05.2019
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:0
|Монако (Монако)
|18.05.2019
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:0
|Амьен (Амьен)
|11.05.2019
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:0
|Монако (Монако)
|05.05.2019
|45' -90'
|Монако (Монако)
|2:3
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|01.05.2019
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Монако (Монако)
|20.10.2018
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|2:1
|Монако (Монако)
|07.10.2018
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|1:2
|Ренн (Ренн)
|28.09.2018
|Был в запасе
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Монако (Монако)
|25.09.2018
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:1
|Анжер (Анжер)
|21.09.2018
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|1:1
|Ним (Ним)
|15.09.2018
|Был в запасе
|Тулуза (Тулуза)
|1:1
|Монако (Монако)
|02.09.2018
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|2:3
|Марсель (Марсель)
|26.08.2018
|Был в запасе
|Бордо (Бордо)
|2:1
|Монако (Монако)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:0
|Лилль (Лилль)
|11.08.2018
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|1:3
|Монако (Монако)