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    Сейду Си - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Сейду
    Фамилия Си
    Состав Без клуба
    Родной город Дакар
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 декабря 1995 (27 лет)
    Рост 192
    Вес 80
    Стоимость:
    € 325
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 3 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.05.2019 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:0 Монако (Монако)
    18.05.2019 Был в запасе Монако (Монако) 2:0 Амьен (Амьен)
    11.05.2019 Был в запасе Ним (Ним) 1:0 Монако (Монако)
    05.05.2019 45' -90' Монако (Монако) 2:3 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    01.05.2019 1' -90' Ренн (Ренн) 2:2 Монако (Монако)
    20.10.2018 1' -90' Страсбур (Страсбур) 2:1 Монако (Монако)
    07.10.2018 Был в запасе Монако (Монако) 1:2 Ренн (Ренн)
    28.09.2018 Был в запасе Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Монако (Монако)
    25.09.2018 Был в запасе Монако (Монако) 0:1 Анжер (Анжер)
    21.09.2018 Был в запасе Монако (Монако) 1:1 Ним (Ним)
    15.09.2018 Был в запасе Тулуза (Тулуза) 1:1 Монако (Монако)
    02.09.2018 Был в запасе Монако (Монако) 2:3 Марсель (Марсель)
    26.08.2018 Был в запасе Бордо (Бордо) 2:1 Монако (Монако)
    18.08.2018 Был в запасе Монако (Монако) 0:0 Лилль (Лилль)
    11.08.2018 Был в запасе Нант (Нант) 1:3 Монако (Монако)
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