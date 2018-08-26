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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Бордо - Монако
Бордо - Монако: обзор матча 26 августа 2018
Бордо
26.08.2018, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 1
Завершен
Монако
48'
Ф. Камано (П)
90+3'
Ф. Камано
63'
П. Пеллегри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бордо - Монако
90'
+4
Желтая карточка
П. Пеллегри
ГОЛ! 2:1!
Ф. Камано
Пас отдал
Ю. Санкаре
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Камано
89'
85'
Желтая карточка
Д. Бенальо
63'
ГОЛ! 1:1!
П. Пеллегри
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Камано
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бордо
23
Пабло
ВР
56
Бенуа Костиль
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
18
Ярослав Плашил
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
90
Самуэль Калу
ПВ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
3
Антонио Баррека
ЛЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
10
Адама Траоре
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
7
Самуэль Грандсир
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
94
Отавио
ОП
26
Тома Башич
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Монако
30
Сейду Си
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
10
Софьян Диоп
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
3-1-2-2-1
23
Пабло
29
Пундж
23
Кунде
14
Паленсия
14
Чуамени
18
Плашил
21
Лерагер
40
Камано
90
Калу
7
Бриан
4-1-2-2-1
16
Бенальо
6
Туре
15
Глик
21
Жемерсон
3
Баррека
14
Аолу
10
Траоре
18
Тилеманс
7
Грандсир
9
Лопеш
9
Фалькао
Остались в запасе
Бордо
Монако
94
Отавио
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
26
Тома Башич
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
11
Хорди Мбула
ПВ
10
Софьян Диоп
АП
30
Сейду Си
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
94
Отавио
ОП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
5
Игор Левчук
ЦЗ
26
Тома Башич
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
12
Николя де Превилль
ЦФ
Остались в запасе
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
11
Хорди Мбула
ПВ
10
Софьян Диоп
АП
30
Сейду Си
ВР
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Бордо - Монако
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Шабан Дельма
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