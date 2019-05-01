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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Монако
Ренн - Монако: обзор матча 01 мая 2019
Ренн
01.05.2019, среда, 20:00
Франция. Лига 1, 34 тур
2 : 2
Завершен
Монако
3'
А. Эну
9'
А. Эну
69'
Р. Фалькао
75'
Р. Фалькао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Монако
Желтая карточка
Б. Бурижо
86'
75'
ГОЛ! 2:2!
Р. Фалькао
69'
ГОЛ! 2:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
Д. Сидибе
64'
Желтая карточка
Р. Фалькао
Желтая карточка
Р. Бенсебаини
45'
35'
Желтая карточка
Ж. Аолу
ГОЛ! 2:0!
А. Эну
Пас отдал
Р. дель Кастильо
9'
ГОЛ! 1:0!
А. Эну
Пас отдал
Д. Леа Силики
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
40
Томаш Коубек
ВР
5
Рами Бенсебаини
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
15
Якоб Йоханссон
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Монако
30
Сейду Си
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Жемерсон
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
15
Адриен Силва
ЦП
10
Александр Головин
АП
9
Рони Лопеш
ПВ
10
Желсон Мартинш
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Ренн
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
45
Арман Лорьенте
ПВ
Монако
27
Налдо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
96
Кевин Н'Дорам
ОП
89
Насер Шадли
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
4-4-1-1
40
Коубек
5
Бенсебаини
17
Мешер
3
Да Силва
14
Траоре
27
Бурижо
15
Йоханссон
6
Камавинга
17
Леа Силики
20
дель Кастильо
23
Эну
4-1-1-3-1
30
Си
19
Сидибе
5
Бадьяшиль
21
Жемерсон
97
Балло-Туре
14
Аолу
15
Силва
10
Мартинш
10
Головин
9
Лопеш
9
Фалькао
Остались в запасе
Ренн
Монако
45
Арман Лорьенте
ПВ
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Франк Эз
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Налдо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Филипе Луис
Остались в запасе
45
Арман Лорьенте
ПВ
27
Абдулайе Диалло
ВР
25
Жереми Гелин
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
8
Атем Бен Арфа
АП
Остались в запасе
96
Кевин Н'Дорам
ОП
27
Налдо
ЦЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
89
Насер Шадли
ЦП
9
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Франк Эз
Главный тренер
Филипе Луис
Статистика матча Ренн - Монако
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
- : -
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Лига Европы, 3 тур
Ювентус
2 : 2
22.10.2026
Ренн
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
- : -
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Лига конференций, 2 тур
Монако
3 : 0
22.10.2026
Фрайбург
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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