Грант Уорд - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Грант
|Фамилия
|Уорд
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Грант
|Фамилия
|Уорд
|Команда
|Блэкпул
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 декабря 1994 (28 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|11
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.12.2018
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|01.12.2018
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|28.11.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:3
|Бристоль Сити (Бристоль)
|23.11.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|27.10.2018
|1' -90'
|Миллуолл (Лондон)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|24.10.2018
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|20.10.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|06.10.2018
|1' -90'
|Суонси (Суонси)
|2:3
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|84'
|02.10.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|29.09.2018
|1' -90'
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|2:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|41'
|22.09.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|18.09.2018
|1' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Брентфорд (Лондон)
|15.09.2018
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|02.09.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Норвич Сити (Норвич)
|25.08.2018
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|2:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|21.08.2018
|1' -90'
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Астон Вилла (Бирмингем)
|11.08.2018
|1' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)