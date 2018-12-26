Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Грант Уорд - статистика

Завершил карьеру
5 декабря 1994 (31), Лондон
#18 | Полузащитник
178 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ипсвич Таун
11
0
2
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Куинз Парк Рейнджерс
3 : 0
26.12.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
22.12.2018
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Ноттингем Форест
2 : 0
01.12.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ипсвич Таун
2 : 3
28.11.2018
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
23.11.2018
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Миллуолл
3 : 0
27.10.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Лидс
2 : 0
24.10.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
20.10.2018
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Суонси
2 : 3
06.10.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
84'
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
02.10.2018
Мидлсбро
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 10 тур
Бирмингем Сити
2 : 2
29.09.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
41'
Англия. Чемпионшип, 9 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
22.09.2018
Болтон
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.09.2018
Брентфорд
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Халл Сити
2 : 0
15.09.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
02.09.2018
Норвич Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Шеффилд Уэнсдэй
2 : 1
25.08.2018
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Дерби Каунти
2 : 0
21.08.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.08.2018
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ротерхэм
1 : 0
11.08.2018
Ипсвич Таун
1' - 90'
Главные новости
Символическая сборная ЦСКА по версии Вагнера Лава
22:53
Еще один защитник покинет расположение сборной России
22:38
1
Агент Дзюбы раскрыл детали переговоров со «Спартаком»: «Единственный человек был против»
22:18
3
«Бавария» хочет купить чемпиона мира за 70 миллионов
21:56
«Встречу его – он на коленках уйдет»: Смолов – об угрозах после незабитого пенальти на ЧМ-2018
21:21
5
Карпин назвал хромающего игрока сборной России
20:51
Роберто Карлос и Роналдиньо отказались ехать на прощальный матч Вагнера Лава
20:42
4
Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
20:34
1
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
3
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+