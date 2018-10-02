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    Грант Уорд - статистика

    #18 | Полузащитник
    Имя Грант
    Фамилия Уорд
    Команда Блэкпул
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 декабря 1994 (28 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 11 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.12.2018 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    22.12.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    01.12.2018 1' -90' Ноттингем Форест (Ноттингем) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    28.11.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:3 Бристоль Сити (Бристоль)
    23.11.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    27.10.2018 1' -90' Миллуолл (Лондон) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    24.10.2018 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    20.10.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    06.10.2018 1' -90' Суонси (Суонси) 2:3 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    84'
    02.10.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    29.09.2018 1' -90' Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    41'
    22.09.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Болтон (Болтон)
    18.09.2018 1' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Брентфорд (Лондон)
    15.09.2018 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    02.09.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Норвич Сити (Норвич)
    25.08.2018 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 2:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    21.08.2018 1' -90' Дерби Каунти (Дерби) 2:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    18.08.2018 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Астон Вилла (Бирмингем)
    11.08.2018 1' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
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