Лоури Уилсон - статистика
#38 | Защитник
|Имя
|Лоури
|Фамилия
|Уилсон
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Лоури
|Фамилия
|Уилсон
|Команда
|Питерборо Юнайтед
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 сентября 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|12
|1
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.05.2016
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|30.04.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|65'
|19.04.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|09.04.2016
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|4:1
|Болтон (Болтон)
|05.04.2016
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Болтон (Болтон)
|02.04.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Рединг (Рединг)
|12.03.2016
|1' -88'
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Престон (Престон)
|08.03.2016
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|73'
|27.02.2016
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:2
|Бернли (Бернли)
|23.02.2016
|Был в запасе
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|02.02.2016
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|2:2
|Болтон (Болтон)
|28.12.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:0
|Блэкберн (Блэкберн)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|2:1
|Болтон (Болтон)
|07.11.2015
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Бристоль Сити (Бристоль)
|19.09.2015
|1' -90'
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|4:1
|Болтон (Болтон)
|15.09.2015
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|12.09.2015
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|28.08.2015
|1' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|0:0
|Болтон (Болтон)
|22.08.2015
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|18.08.2015
|1' -90'
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|1:0
|Болтон (Болтон)
|75'
|15.08.2015
|79' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|3:0
|Болтон (Болтон)
|08.08.2015
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:0
|Дерби Каунти (Дерби)
|16'