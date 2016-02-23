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    Лоури Уилсон - статистика

    #38 | Защитник
    Имя Лоури
    Фамилия Уилсон
    Команда Питерборо Юнайтед
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 сентября 1987 (35 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болтон 12 1 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.05.2016 1' -90' Фулхэм (Лондон) 1:0 Болтон (Болтон)
    30.04.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 1:0 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    65'
    19.04.2016 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:0 Чарльтон (Чарльтон)
    09.04.2016 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 4:1 Болтон (Болтон)
    05.04.2016 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 3:1 Болтон (Болтон)
    02.04.2016 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:1 Рединг (Рединг)
    12.03.2016 1' -88' Болтон (Болтон) 1:2 Престон (Престон)
    08.03.2016 1' -90' Болтон (Болтон) 2:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    73'
    27.02.2016 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:2 Бернли (Бернли)
    23.02.2016 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 1:0 Болтон (Болтон)
    02.02.2016 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 2:2 Болтон (Болтон)
    28.12.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 1:0 Блэкберн (Блэкберн)
    21.11.2015 Был в запасе Рединг (Рединг) 2:1 Болтон (Болтон)
    07.11.2015 Был в запасе Болтон (Болтон) 0:0 Бристоль Сити (Бристоль)
    19.09.2015 1' -90' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 4:1 Болтон (Болтон)
    15.09.2015 1' -90' Болтон (Болтон) 0:0 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    12.09.2015 1' -90' Болтон (Болтон) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    28.08.2015 1' -90' Блэкберн (Блэкберн) 0:0 Болтон (Болтон)
    22.08.2015 1' -90' Болтон (Болтон) 1:1 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    18.08.2015 1' -90' Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 1:0 Болтон (Болтон)
    75'
    15.08.2015 79' -90' Мидлсбро (Миддлсбро) 3:0 Болтон (Болтон)
    08.08.2015 1' -90' Болтон (Болтон) 0:0 Дерби Каунти (Дерби)
    16'
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