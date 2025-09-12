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Пабло
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Пабло - новости
Завершил карьеру
21 июня 1991 (35)
#23 | Защитник
188 см | 79 кг
Бразилия
Статистика
Новости
Трансферы
Экс-игрок «Локомотива» отказал «Сочи» из-за денег
2025.09.12 22:41
«Сочи» может подписать бывшего легионера «Локомотива»
2025.08.07 09:48
Гендиректор «Локомотива»: «Пабло продали дороже, чем купили. Это удачная сделка»
2022.03.18 18:16
2
Пабло – о «Локо»: «Всегда буду носить в своем сердце воспоминания о том, что мы построили»
2022.03.15 11:28
3
«Фламенго» заплатил «Локомотиву» за Пабло 3 миллиона («Чемпионат»)
2022.03.14 22:25
1
«Локомотив» продал Пабло в «Фламенго» за 2,5 миллиона (Globo)
2022.03.14 19:00
1
«Фламенго» купил Пабло у «Локомотива»
2022.03.14 18:33
Вице-президент «Фламенго»: «Пабло очень близок к переходу в наш клуб»
2022.03.14 18:29
«Локомотив» получил предложения по Пабло, но хочет их улучшить
2022.03.12 20:17
1
«Фламенго» следит за пятью бразильцами из российских и украинских клубов (Goal)
2022.03.04 16:41
2
«Локомотив» ведет переговоры с Пабло, который вчера улетел в Бразилию
2022.03.03 16:33
5
Защитник «Локомотива» Пабло улетел в Бразилию
2022.03.03 07:41
1
Цорн: «Пабло сильно переживает. Плотно обсуждаем с ним ситуацию»
2022.03.01 13:01
Пабло ушел из «Локомотива». Сегодня он попрощался с командой (Metaratings)
2022.03.01 12:36
«Чемпионат»: «Краснодар» и «Локомотив» близки к договорeнности по зимнему трансферу Пабло
2021.10.04 12:34
2
«Краснодар» собирается подписать защитника «Локомотива» Пабло
2021.09.27 10:29
5
19-летний Бабкин заменил Пабло в основе «Локомотива» на матч с «Химками»
2021.09.25 13:36
1
Агент: «Пабло не покидает «Локомотив»
2021.08.30 18:29
«Чемпионат»: «Локомотив» отдаст Пабло в аренду
2021.08.30 17:34
4
Пабло: «Локомотив» в игре с «Уфой» показал дух команды, которая может стать чемпионом»
2021.08.06 21:57
4
Арустамян: «Цорн обзванивал клубы РПЛ и предлагал им приобрести Крыховяка, Миранчука, Смолова и других»
2021.07.27 20:05
9
ЭСК считает, что мяч не коснулся руки Пабло и Сильянова в штрафной «Локомотива» в дерби со «Спартаком»
2021.04.14 16:53
35
Фото
Гилерме, Смолов и Глушаков – в символической сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.04.13 12:39
2
Фото
Пабло – лучший игрок «Локомотива» в марте
2021.04.01 09:23
1
Гурцкая: «Николич узнал о трансфере Пабло на первой тренировке игрока. Значит, «Локомотив» на этого тренера не очень надеется»
2021.03.14 12:01
3
«Локомотив» купил Пабло без согласия Николича
2021.01.22 20:14
15
Пабло: «Уверен, после сборов «Локомотив» исправит свое положение в таблице»
2021.01.17 18:14
Фото
Пабло – о трансфере в «Локомотив»: «Начинается новый цикл с новыми достижениями!»
2021.01.17 09:16
1
Видео
Пабло и Берковский прошли через приветственный коридор в «Локомотиве»
2021.01.16 19:45
1
Пабло – о переходе в «Локомотив»: «Для меня это новый вызов в карьере»
2021.01.16 10:54
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Галактионов думает об уходе из «Локомотива» по двум причинам
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