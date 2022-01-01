Пабло – о «Локо»: «Всегда буду носить в своем сердце воспоминания о том, что мы построили»

Построили??? В Локо что то построили? Если только систему по отмыву БАБЛА! Остальное в Локомотиве РАЗВАЛИЛИ!...(
Пабло попрощался с «Локомотивом».
Вчера столичный клуб объявил о переходе бразильского защитника в «Фламенго».
«Я очень благодарен и всегда буду носить в своем сердце воспоминания о том, что мы построили вместе. Огромное спасибо за все!» – написал Пабло в инстаграме.
- «Локо» купил бразильца год назад за 2,5 миллиона евро.
- Пабло забил 2 гола в 31 матче.
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