Статистика по турнирам

Бразилия. Серия А 2024 Бразилия. Серия А 2023 Бразилия. Серия А 2022 Клубный чемпионат мира 2022 Лига Европы 2021/2022 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Суперкубок России 2021 Россия. Кубок 2020/2021 Россия. Премьер-лига 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021 Франция. Лига 1 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Франция. Кубок лиги 2018/2019 Франция. Лига 1 2018/2019 Бразилия. Серия А 2017 Франция. Лига 1 2017/2018 Лига Европы 2015/2016 Франция. Лига 1 2015/2016