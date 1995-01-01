Пабло ушел из «Локомотива». Сегодня он попрощался с командой (Metaratings)

Защитник «Локомотива» Пабло продолжит карьеру в другом клубе.

По информации Metaratings, сегодня, 1 марта, бразилец покинул расположение клуба и попрощался с командой.

Пабло выступает за «Локо» с января 2021 года.

В этом сезоне он провел 17 матчей и забил 1 гол

Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.

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