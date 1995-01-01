Пабло ушел из «Локомотива». Сегодня он попрощался с командой (Metaratings)

Защитник «Локомотива» Пабло продолжит карьеру в другом клубе.
По информации Metaratings, сегодня, 1 марта, бразилец покинул расположение клуба и попрощался с командой.
- Пабло выступает за «Локо» с января 2021 года.
- В этом сезоне он провел 17 матчей и забил 1 гол
- Рыночная стоимость игрока – 8 миллионов евро.
Цорн: «Пабло сильно переживает. Плотно обсуждаем с ним ситуацию»
«Чемпионат»: «Краснодар» и «Локомотив» близки к договорeнности по зимнему трансферу Пабло
«Краснодар» собирается подписать защитника «Локомотива» Пабло