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    Идрисс Камени - статьи

    #13 | Вратарь
    Имя Идрисс
    Фамилия Камени
    Состав Без клуба
    Родной город Дуала
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 февраля 1984 (39 лет)
    Рост 186
    Вес 86
    Стоимость:
    € 100
    тыс
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