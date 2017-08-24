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Идрисс Камени
Статистика
Идрисс Камени - статистика
Завершил карьеру
18 февраля 1984 (42), Дуала
#13 | Вратарь
186 см | 86 кг
Камерун | Франция
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Кубок Африканских Наций 2008
Испания. Примера 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фенербахче
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 4 раунд
Фенербахче
1 : 2
24.08.2017
Вардар
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Вардар
2 : 0
17.08.2017
Фенербахче
1' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Фенербахче
1 : 1
03.08.2017
Штурм
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Штурм
1 : 2
27.07.2017
Фенербахче
Был в запасе
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