Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Вардар
Фенербахче - Вардар: обзор матча 24 августа 2017
Фенербахче
24.08.2017, четверг, 20:30
Лига Европы, 4 раунд
1 : 2
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Вардар
61'
Р. Нойштедтер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Вардар
Желтая карточка
О. Туфан
78'
ГОЛ! 1:0!
Р. Нойштедтер
Пас отдал
М. Шкртел
61'
Желтая карточка
Р. Нойштедтер
17'
Начало матча
Статистика матча Фенербахче - Вардар
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Рига
5 : 2
28.07.2026
Вардар
Лига конференций, 2 раунд
Вардар
2 : 3
22.07.2026
Рига
Лига чемпионов, 1 раунд
КуПС
2 : 3
14.07.2026
Вардар
Лига чемпионов, 1 раунд
Вардар
0 : 2
07.07.2026
КуПС
Лига конференций, 2 раунд
Лозанна-Спорт
5 : 0
31.07.2025
Вардар
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Вардар
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Лучший бомбардир в истории сборной Бельгии объявил о завершении международной карьеры
16 ноября
3
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
13 ноября
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
«Рига» – «Вардар»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
27 июля
Президент «Шахтера» Ахметов ведет переговоры о покупке македонского «Вардара»
2018.09.07 10:07
8
Лига Европы. «Зенит» победил «Реал Сосьедад» и вышел из группы с первого места
2017.12.08 00:59
25
«Зенит» осудил поведение фанатов на матче с «Вардаром»
2017.11.24 23:43
10
УЕФА открыл в отношении «Зенита» дело по обвинению в расизме
2017.11.24 20:54
45
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+