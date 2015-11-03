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    Жиль Кук - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Жиль
    Фамилия Кук
    Команда Ипсвич Таун
    Состав Основной
    Родной город Лондон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 июня 1986 (36 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ипсвич Таун 9 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2016 58' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    02.02.2016 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:1 Рединг (Рединг)
    19.12.2015 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:1 Дерби Каунти (Дерби)
    15.12.2015 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 1:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    12.12.2015 Был в запасе Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс) 0:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    04.12.2015 63' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    28.11.2015 84' -90' Чарльтон (Чарльтон) 0:3 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    21.11.2015 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:2 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    07.11.2015 81' -90' Ротерхэм (Шеффилд) 2:5 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    03.11.2015 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:0 Болтон (Болтон)
    31.10.2015 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 0:0 Кардифф (Кардифф)
    24.10.2015 Был в запасе Ноттингем Форест (Ноттингем) 1:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    20.10.2015 1' -46' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:0 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    33'
    18.09.2015 Был в запасе Ипсвич Таун (Ипсвич) 1:1 Бирмингем Сити (Бирмингем)
    15.09.2015 77' -90' Лидс (Лидс) 0:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    11.09.2015 Был в запасе Рединг (Рединг) 5:1 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    29.08.2015 68' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:3 Брайтон (Брайтон & Хов)
    22.08.2015 Был в запасе Престон (Престон) 1:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
    18.08.2015 84' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:0 Бернли (Бернли)
    15.08.2015 87' -90' Ипсвич Таун (Ипсвич) 2:1 Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
    08.08.2015 69' -90' Брентфорд (Лондон) 2:2 Ипсвич Таун (Ипсвич)
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