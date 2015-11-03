Жиль Кук - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Жиль
|Фамилия
|Кук
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Жиль
|Фамилия
|Кук
|Команда
|Ипсвич Таун
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|3 июня 1986 (36 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ипсвич Таун
|9
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2016
|58' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|02.02.2016
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:1
|Рединг (Рединг)
|19.12.2015
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:1
|Дерби Каунти (Дерби)
|15.12.2015
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|12.12.2015
|Был в запасе
|Милтон Кинс Донс (Милтон Кейнс)
|0:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|04.12.2015
|63' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|28.11.2015
|84' -90'
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:3
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|21.11.2015
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:2
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|07.11.2015
|81' -90'
|Ротерхэм (Шеффилд)
|2:5
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|03.11.2015
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|31.10.2015
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|0:0
|Кардифф (Кардифф)
|24.10.2015
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|20.10.2015
|1' -46'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|3:0
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|33'
|18.09.2015
|Был в запасе
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|1:1
|Бирмингем Сити (Бирмингем)
|15.09.2015
|77' -90'
|Лидс (Лидс)
|0:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|11.09.2015
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|5:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|29.08.2015
|68' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:3
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|22.08.2015
|Был в запасе
|Престон (Престон)
|1:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|18.08.2015
|84' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|15.08.2015
|87' -90'
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|2:1
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|08.08.2015
|69' -90'
|Брентфорд (Лондон)
|2:2
|Ипсвич Таун (Ипсвич)