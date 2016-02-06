Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Жиль Кук - статистика

Завершил карьеру
3 июня 1986 (40), Лондон
#16 | Полузащитник
182 см
Англия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ипсвич Таун
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 30 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 0
06.02.2016
Ипсвич Таун
58' - 90'
Англия. Чемпионшип, 29 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
02.02.2016
Рединг
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Ипсвич Таун
0 : 1
19.12.2015
Дерби Каунти
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Фулхэм
1 : 2
15.12.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 1
12.12.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Ипсвич Таун
0 : 2
04.12.2015
Мидлсбро
63' - 90'
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Чарльтон
0 : 3
28.11.2015
Ипсвич Таун
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Ипсвич Таун
2 : 2
21.11.2015
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Ротерхэм
2 : 5
07.11.2015
Ипсвич Таун
81' - 90'
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
03.11.2015
Болтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Ипсвич Таун
0 : 0
31.10.2015
Кардифф
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Ноттингем Форест
1 : 1
24.10.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Халл Сити
3 : 0
20.10.2015
Ипсвич Таун
1' - 46'
33'
Англия. Чемпионшип, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
18.09.2015
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 7 тур
Лидс
0 : 1
15.09.2015
Ипсвич Таун
77' - 90'
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Рединг
5 : 1
11.09.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 5 тур
Ипсвич Таун
2 : 3
29.08.2015
Брайтон
68' - 90'
Англия. Чемпионшип, 4 тур
Престон
1 : 2
22.08.2015
Ипсвич Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 3 тур
Ипсвич Таун
2 : 0
18.08.2015
Бернли
84' - 90'
Англия. Чемпионшип, 2 тур
Ипсвич Таун
2 : 1
15.08.2015
Шеффилд Уэнсдэй
87' - 90'
Англия. Чемпионшип, 1 тур
Брентфорд
2 : 2
08.08.2015
Ипсвич Таун
69' - 90'
Главные новости
Фото«Рубин» объявил о переходе экс-нападающего «Интера»
20:00
1
Уволенный из «Ростова» Альба может возглавить другую команду РПЛ
19:49
ЦСКА исполнит мечту Вагнера Лава: «Полный восторг!»
19:35
1
Реакция Карпина на увольнение Альбы из «Ростова»
19:12
Канчельскис посоветовал российскому футболисту уезжать в Европу: «Будет кусать локти, если не попробует»
18:58
5
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
2
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
2
Уволенного из «Ростова» Альбу назвали «жуликом»: «Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает»
18:30
9
Карпин ответил на вопрос о снятии бана со сборной России
18:24
Хусанов может уйти из «Ман Сити» в другой топ-клуб АПЛ
18:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+