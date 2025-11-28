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Милан Гайич
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€ 3,50 млн
Милан Гайич - новости
ЦСКА
28 января 1996 (30)
#22 | Защитник
178 см
Сербия
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Фото
ЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
15 сентября
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
10 сентября
1
Главный врач ЦСКА – о травме Гайича: «Удалось избежать самого страшного»
2 сентября
Заявление ЦСКА о травме Гайича
2 сентября
1
Клубу РПЛ посоветовали поставить свечку в храме
1 сентября
6
ЦСКА лишился еще одного основного игрока
1 сентября
4
Защитник ЦСКА пошутил над Бориско на фоне его возможного перехода в клуб
25 июля
Видео
«Зенит» обсмеял Гайича, которого Луис Энрике перед голом усадил на пятую точку
3 мая
1
Станкович рассказал, как проводил время с футболистами в Москве
11 февраля
3
Тошич назвал лучшего сербского футболиста в РПЛ
2025.11.28 21:52
2
Игрок ЦСКА обвинил судей в поражении от «Спартака»
2025.11.22 19:00
24
Гайич выразил уверенность в победе ЦСКА над «Спартаком» в дерби
2025.09.29 09:17
12
Список дисквалифицированных на 9-й тур РПЛ
2025.09.20 11:17
1
Стал известен срок дисквалификации защитника ЦСКА Гайича
2025.09.19 16:35
1
Лапочкин оценил удаление Гайича в матче «Ростов» – ЦСКА
2025.09.15 10:54
15
Видео
Гайич извинился перед игроками и болельщиками ЦСКА
2025.09.14 23:26
5
Видео
ЦСКА остался в меньшинстве в матче с «Ростовом» после удара Гайича локтем в горло соперника
2025.09.14 20:37
13
Гайич поделился впечатлениями от игры против Дзюбы
2025.08.27 15:49
Гайич обматерил партнеров по ЦСКА
2025.08.26 16:46
3
Игрок ЦСКА – о матчах с «Зенитом»: «Есть ощущение, что играете в меньшинстве с первой секунды»
2025.08.04 09:08
5
Гайич позвал журналиста на базу ЦСКА поесть мяса
2025.08.01 18:30
ЦСКА продлил контракт с защитником-легионером
2025.06.24 14:45
В ЦСКА опровергли уход двух игроков
2025.06.03 21:00
ЦСКА не договорился с легионером о продлении контракта
2025.06.03 19:40
1
Защитником ЦСКА заинтересовались клубы двух стран
2025.05.29 14:10
1
ЦСКА может расстаться с защитником
2025.03.19 10:47
1
Гайич рад, что Зделар ушел из ЦСКА в «Зенит»
2025.03.02 11:47
2
«Бразильская разборка»: Гайич – о стычке после матча «Зенит» – ЦСКА
2025.03.02 10:42
1
Масалитин призвал ЦСКА избавиться от «привозного» защитника: «Толку от него ноль!»
2025.02.09 00:42
7
Гайич раскрыл изменения в ЦСКА при Николиче
2024.11.29 20:44
1
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