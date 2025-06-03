В ЦСКА опровергли уход двух игроков

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо дал комментарий по будущему Милана Гайича и Сауля Гуарирапы.
- Сообщалось, что оба футболиста близки к уходу из армейского клуба.
- Защитник не смог договориться о продлении контракта и покинет команду в качестве свободного агента.
- Форвард не выполнил условия для его выкупа у «Сочи».
«С Миланом, как и по Саулю, клуб ведет переговоры. Появившаяся информация неверна.
Как переговоры пройдут, клуб сразу сообщит, к чему пришли стороны», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо