В ЦСКА опровергли уход двух игроков

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо дал комментарий по будущему Милана Гайича и Сауля Гуарирапы.

Сообщалось, что оба футболиста близки к уходу из армейского клуба.

Защитник не смог договориться о продлении контракта и покинет команду в качестве свободного агента.

Форвард не выполнил условия для его выкупа у «Сочи».

«С Миланом, как и по Саулю, клуб ведет переговоры. Появившаяся информация неверна.

Как переговоры пройдут, клуб сразу сообщит, к чему пришли стороны», – написал Брейдо в своем телеграм-канале.