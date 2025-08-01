Гайич позвал журналиста на базу ЦСКА поесть мяса

Защитник ЦСКА Милан Гайич отрицает, что новый главный тренер команды Фабио Челестини запретил игрокам есть мясо.

«Слова Глебова про запрет мяса? Ничего у нас не запрещено. Нам все позволяют. Была рекомендация [не есть мясо в день игры].

Если хочешь, приходи к нам на базу, покушаем вместе (смеeтся)», – сказал Гайич журналисту после кубкового дерби с «Локомотивом» (2:1).