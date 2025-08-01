Гайич позвал журналиста на базу ЦСКА поесть мяса

Защитник ЦСКА Милан Гайич отрицает, что новый главный тренер команды Фабио Челестини запретил игрокам есть мясо.
«Слова Глебова про запрет мяса? Ничего у нас не запрещено. Нам все позволяют. Была рекомендация [не есть мясо в день игры].
Если хочешь, приходи к нам на базу, покушаем вместе (смеeтся)», – сказал Гайич журналисту после кубкового дерби с «Локомотивом» (2:1).
- Челестини сменил в ЦСКА Марко Николича.
- Под его руководством армейцы выиграли 3 из 4 матчей, в том числе победили в OLIMPBET Суперкубке России.
Источник: Metaratings